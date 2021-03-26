"Обманутый муж не пришел на слушание": В Подольске начали судить главу района, обвиняемого в убийстве любовницы

Обвиняемый в убийстве Евгении Исаенковой бывший глава Раменского района Андрей Кулаков. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Смерть умницы, красавицы, активистки, правозащитницы, заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Московской области, 39-летней Евгении Исаенковой называют идеальным убийством. Этот эпитет приклеился к одному из самых громких уголовных дел последних лет неспроста. Обвиняемый, экс-глава все того же Раменского района, Андрей Кулаков, любовник Исаенковой, вину свою отрицает: в материалах дела нет хоть сколько-нибудь четких улик, говорящих о его виновности или невиновности. Сама история полна любопытных деталей: тут и любовный четырёхугольник с обманутыми мужьями и женами (Исаенкова и Кулаков были в официальных браках - прим.ред.) и политические интриги, и даже черная магия с куклами вуду и прочей ересью.

Но если коротко и без эмоций, то фабула такова. Тело Исаенковой было найдено в ее внедорожнике «Мерседес» 2 мая 2019 года. Машина была закрыта, ключ так и не нашли. Сама Исаенкова была задушена и лежала в неестественной позе на полу перед пассажирскими сиденьями. По заключению экспертов, женщину задушили мягкой тканью, но какой именно, так и не установили. 30 мая обвинение в убийстве предъявили ее любовнику - Андрею Кулакову. Главу района в тот же день сняли с должности, и все время следствия он находился в СИЗО.

Разбираться в этой запутанной истории придется суду присяжных. Изначально предполагалось, что дело рассмотрят в Раменском суде. Но, учитывая известность обвиняемого среди жителей, процесс перенесли подальше от его вотчины.

В пятницу, 26 марта, в Подольском городском суде стартовали слушания. Предварительное заседание прошло в закрытом режиме: без журналистов. Кулакова рано утром доставили в суд. В здание бывшего чиновника завели с черного входа. Потерпевшие по делу, в том числе муж Исаенковой, в суде так и не появились.

Интересы Кулакова представляют сразу два адвоката. Они к заседанию подготовились и заявили несколько ходатайств. Все они касаются доказательств, которые, по мнению стороны защиты, необходимо исключить из материалов уголовного дела.

- Учитывая закрытый режим сегодняшнего заседания я не в праве разглашать результат рассмотрения заявленных ходатайств. Скажу только, что частично наши требования были удовлетворены, - рассказал «КП» Артём Сарбашев, адвокат Кулакова.

Как стало известно «КП» из собственных источников, одно из ходатайств было связано с исключением из дела генетической экспертизы. Напомним, по ее результатам под ногтями убитой было обнаружено ДНК Кулакова. Но был ли он последним, до кого дотрагивалась Исаенкова, вопрос спорный.

- Была назначена дата отбора присяжных заседателей. 15 апреля нам предстоит отобрать 6 человек, - добавил Артем Сарбашев.

Адвокат Андрея Кулакова Артём Сарбашев. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Защита Кулакова сделает ставку на присяжных мужского пола, а вот прокурор наверняка будет выбирать присяжных-женщин.

Сам Кулаков, по словам адвокатов, к судебному процессу готов.

Он, конечно, немного волнуется, устал. Все время ареста он активно изучал материалы дела, готовился к суду, - добавил Артем Сарбашев.

«Комсомольская правда» следит за ходом судебного процесса.

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