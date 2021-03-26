Реставрация театра Эстрады в Москве: Живописное панно, купол над зрителями и лепнина

Генеральный директор АО "Ренессанс-Реставрация" Иван Селило, художественный руководитель театра Эстрады Геннадий Хазанов и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) во время осмотра хода ремонтно-реставрационных работ в Московском государственном театре эстрады. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В столице продолжается масштабная реставрация и ремонт театров. За последние годы привели в порядок 78 зданий в 33 городских театрах. Среди них – «Современник», «Еt Cetera», «Геликон-Опера», театры Романа Виктюка, Армена Джигарханяна, Олега Табакова.

На очереди - театр Эстрады в знаменитом Доме на набережной. За 60 лет своей работы театр ни разу не ремонтировался. В этом здании выступали всенародно любимые артисты - Рина Зелёная, Аркадий Райкин, Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, сатирики - Михаил Жванецкий, Михаил Задорнов, поэты - Евгений Евтушенко, Андрей Дементьев, Роберт Рождественский и многие другие. Почти четверть века – с 1997 года - театром Эстрады руководит народный артист России Геннадий Хазанов.

В 2017 году мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексной реставрации театра.

«Уникальное место, но, конечно, морально и физически устаревшее, требующее серьезного ремонта, - сказал сегодня, 26 марта, Сергей Собянин во время осмотра реставрации театра Эстрады. - Понятно, что это тяжело. Понятно, что сложно. Мы не раз проходили эту историю, но оно того стоит. Я думаю, что в следующем году театр, по сути дела, получит новое здание и новую жизнь на долгие-долгие годы».

Сегодня Сергей Собянин поздравил всех работников театра с наступающим профессиональным праздником - Всемирным днем театра. Его отмечают ежегодно 27 марта.

«Завтра Всемирный день театра, - напомнил мэр. - С большим удовольствием поздравляю всех работников театров. Хотел сказать слова благодарности. Во время пандемии в онлайн-режиме театры не переставали работать, не переставали проходить репетиции. Сегодня они практически работают полноценно. Конечно, это определенные риски, мужество, но тем не менее любовь к театру сильнее всего».

Изготовление декоративных элементов отделки во время ремонтно-реставрационных работ в Московском государственном театре эстрады на Берсеневской набережной. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

ЧТО СДЕЛАЮТ

С 1961 года театр Эстрады работает в историческом комплексе Дом на Набережной. Его возвели в 1928 - 1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана на Берсеневской набережной (ул. Серафимовича, д. 2).

Во время реставрации в театре:

- обновят несущие конструкции;

- отреставрируют фасады;

- воссоздадут в первоначальных габаритах дверные и оконные проёмы;

- заменят инженерные коммуникации, включая системы водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения, вентиляции, дымоудаления и пожаротушения, фасадного электроосвещения и др.;

- восстановят историческую планировку;

- отреставрируют интерьеры театра, в том числе гипсовый лепной декор, штукатурный слой стен и потолков, живописное панно;

- воссоздадут паркет из древесины твёрдых пород в зрительном зале и фойе;

- отремонтируют административные, подсобные и технические помещения, буфеты для зрителей и сотрудников театра;

- заменят оборудование сцены, включая планшет сцены, а также системы постановочного освещения, озвучивания и звукоусиления, электропривода механики, видеопоказа и режиссёрской связи;

- поставят новые кресла в зрительном зале;

- заменят одежду сцены и театральных помещений, декоративную тканевую отделку купола зрительного зала.

Рядом с театром на острове Балчуг уже в этом году завершится реставрация ГЭС-2. Кроме того, планируется комплексное благоустройство Софийской, Раушской, Садовнической, Космодамианской набережных и соседних с ними Садовнической улицы, Комиссариатского, Фалеевского, 1-го и 2-го Раушских переулков и Репинского сквера.

КОГДА ОТКРОЮТ

Реставрацию театра Эстрады планируют завершить в начале 2022 года.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве работают порядка 250 театров, в том числе 13 федеральных и 82 городских. Остальные – частные площадки.