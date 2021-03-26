«Он плохо говорил о Хабибе»: В Москве арестовали участника вооруженного нападения на бойца ММА Расула Мирзаева

Расул Мирзаев ранее сам был осужден за убийство по неосторожности Фото: Евгения ГУСЕВА

Чертановский суд сегодня отправил под арест 26-летнего Магомеда Манилова. По версии следствия, уроженец Дагестана в декабре 2016 года участвовал в вооруженном нападении на бойца ММА Расула Мирзаева.

Поздней ночью в квартиру Мирзаева на Восточной улице позвонили. Спортсмен открыл дверь и в этот же момент внутрь ворвались двое мужчин. Завязалась борьба, но силы были не очень равны - один из незванных гостей начал стрелять из травматического пистолета. Избитого Мирзаева, получившего несколько ранений резиновыми пулями с близкого расстояния, оставили лежать на полу. В больнице он в итоге провел больше недели.

Тогда по горячим следам удалось задержать одного из нападавших.

- Выяснилось, что молодой человек - уроженец Дагестана - пришел «поговорить» с Расулом Мирзаевым, который на одном из публичных мероприятий позволил себе покритиковать другого бойца ММА, Хабиба Нурмагомедова, - рассказал источник в правоохранительных органах.

К слову, задержанный оказался человеком из близкого окружения Хабиба (на тот момент - еще только будущего чемпиона UFC в легком весе).

Второй участник нападения с того самого 2016 года был в бегах, его объявляли в федеральный розыск.

На днях его задержали московские полицейские. 26-летний Магомед Манилов все это время скрывался на родине, а в Москву приехал, решив, что в большом городе ему будет несложно затеряться. По информации «КП», Манилов засветился на одной из камер, подключенных к системе распознавания лиц - в эту базу занесены все преступники, которые находятся в розыске.

Чертановский суд Москвы принял решение арестовать Манилова до 25 апреля. На текущий момент он проходит подозреваемым по делу о «умышленном причинении среднего вреда здоровью» (максимальное наказание – до 5 лет) и «неприкосновенности жилища» (до 2 лет).

Напомним, пострадавший Расул Мирзаев ранее сам был осужден за убийство по неосторожности. В 2011 году после ссоры у ночного клуба он ударил 19-летнего москвича Ивана Агафонова. Молодой человеку упал, ударившись головой о бордюр. Позже он скончался, проведя несколько дней в коме.