Мужчину, который зверски зарезал школьника в Солнечногорске, поймали в 150 км от места убийства

Задержанного в ближайшее время должны допросить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в пятницу оперативникам удалось задержать предполагаемого убийцу 15-летнего подростка. Напомним, тело школьника с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир жилого дома на территории подмосковного поселка Голубое. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что в подъезд подросток заходил вместе с хозяином квартиры, в которой его нашли. Сам же владелец жилья исчез - камеры сняли, как он спешно убегает. Вероятно, в этот момент юноша был уже мертв.

- Есть веские основания предполагать, что мужчина имеет самое прямое отношение к смерти подростка, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

О беглеце было известно, что ему 26 лет и ранее он состоял на учете у психиатра. По имеющимся данным, погибшим школьник ранее сбежал из дома и приехал в Зеленоград. Так он и познакомился с «дяденькой» и по пока непонятной причине, пошел к нему в гости.

Сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области удалось выйти на след предполагаемого убийцы. Сбежав из дома, мужчина электричками добрался до города Александров Владимирской области.

- Там находится пустующая дача его родственников, - отметил источник. - Увидев оперативников, мужчина попытался покончить с собой, но его успели скрутить и обезвредить.

- В ближайшее время злоумышленник будет доставлен в следственные органы, - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанного в ближайшее время должны допросить.

- Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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В Подмосковье продолжают розыск убийцы 15-летнего подростка. Напомним, его тело накануне было обнаружено в одной из квартир многоэтажки в поселке Голубое - это территория Московской области на границе с московским округом Зеленоград (подробности)