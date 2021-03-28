Москвичка погибла в фитнес-клубе, плавая в бассейне

По предварительной информации, 28 марта женщина пришла в бассейн в частном фитнес-центре, расположенном на Ленинградском шоссе. Фото: прокуратура Москвы

В спорткомплексе на Ленинградском шоссе произошел трагический случай — в бассейне скончалась 50-летняя женщина. Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с инцидентом.

- По предварительной информации, 28 марта женщина пришла в бассейн в частном фитнес-центре, расположенном на Ленинградском шоссе. Она потеряла сознание и находилась в воде без движения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Женщина скончалась до приезда скорой помощи. В настоящее время опрашивают сотрудников бассейна, почему не была оказана вовремя медицинская помощь. Проверкой инцидента поручили заниматься Головинской межрайонной прокуратуре,

- Мы установим все обстоятельства и причины произошедшего. Будет дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, - сказали в ведомстве.

После проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.