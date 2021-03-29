Спасением от инфекции станет прививка

Важно: внимательно относитесь к своему здоровью и здоровью близких - используйте средства индивидуальной защиты!

Ситуация сейчас лучше, чем была в декабре. Но опасная инфекция из города, увы, не ушла. Риск заразиться по-прежнему остается очень высоким, особенно для жителей старше 60 лет. Они более восприимчивы к вирусу и тяжело переносят болезнь. Тем, кто уже в возрасте, важно пройти вакцинацию от COVID-19.

Мы собрали истории жителей, для которых выздоровление от коронавируса стало настоящим чудом.

«ЖАЛЕЮ О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»

Пациентка больницы имени Спасокукоцкого Марина Б. строила большие планы на новогодние каникулы. В ее семье есть традиция под бой курантов встречать Новый год за праздничным столом. Марина всегда собирает в своем доме самых дорогих и близких людей - детей и внуков, готовит угощения и под елкой прячет подарки для всей семьи. Но в 2020 году этим планам не суждено было сбыться. Первую ночь нового года она провела на больничной койке, а дети справлялись о ее здоровье по телефону.

- Сразу замечу, если бы у меня была возможность вернуть время вспять, я бы сделала прививку не задумываясь! - признаeтся Марина. - Сейчас жалею о потерянном времени. Мы уже придумали праздничное меню, несколько недель я выбирала подарки, но коронавирус все испортил! Я работаю с людьми. Мне рекомендовали сделать прививку от COVID-19, но я не стала прививаться. Сначала были сомнения, потом мысли о вакцинации утонули в текущих делах, предпраздничной суете. Нам всегда хочется думать, что все самое плохое происходит с кем угодно, но только не с нами.

По словам Марины, болезнь началась в середине декабря, когда она почувствовала недомогание.

- Списала все на банальную простуду, пила знакомые лекарства, но лучше не становилось, - рассказывает москвичка. - Спустя несколько дней мне стало трудно дышать, температура поднялась до критической отметки. Я вызвала скорую, и меня доставили в больницу Спасокукоцкого. Когда меня госпитализировали с диагнозом «пневмония, вызванная COVID-19», единственное, что я могла сказать врачам: «Пожалуйста, спасите меня - я очень хочу еще пожить!»

На заметку. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Марина Б. поступила в стационар 19 декабря 2020 года. У нее COVID-19 было поражено 80 процентов легких. Из приемного отделения ее направили в отделение реанимации и интенсивной терапии. После стабилизации состояния перевели в отделение и продолжили противовирусную терапию. Первые дни значительных улучшений не наблюдалось, но к Новому году Марина стала чувствовать себя лучше.

- В декабре 2020 года в стационар поступали действительно тяжелые пациенты, - говорит Дмитрий Алаев, заведующий терапевтическим отделением № 6 для пациентов с COVID-19. - Мы действовали строго согласно протоколам лечения: вводили все необходимые препараты, каждому пациенту была организована кислородная поддержка. При необходимости пациента сразу переводили в реанимацию. В целом отмечу, что мы тщательно контролировали состояние каждого больного, делали все возможное, чтобы он быстрее выздоравливал и возвращался домой. В новогоднюю ночь дежурные врачи поздравляли пациентов, старались создать атмосферу праздника, насколько это возможно в стенах больницы.

Героиня этой истории провела в больнице имени Спасокукоцкого почти три недели. Ее выписали 7 января. Как она сама говорит: «Случилось рождественское чудо».

- Хочу отметить слаженную и профессиональную работу врачей и всего персонала, а также заботу о каждом пациенте, на которую я обратила внимание, - говорит Марина. - Я давно не видела такого отношения медперсонала к людям. Врачи работали 24 часа в сутки, но при этом отвечали на любые вопросы и делали все необходимое, чтобы больные выздоравливали и им было комфортно. В новогодние праздники врачи и медицинские сестры сделали всем пациентам небольшие сюрпризы, дарили открытки от всего коллектива стационара, самое важное - подбадривали каждого, чтобы мы быстрее шли на поправку.

Марина не скрывает, что очень жалеет о несделанной вовремя прививке. У ее семьи был бы прекрасный новогодний праздник, если бы она заранее позаботилась о профилактике коронавируса. Всего лишь две инъекции позволили бы загадать самое заветное желание дома в окружении близких людей, а не провести новогоднюю ночь в больнице.

Самид Фаязович, заведующий хирургическим отделением № 2 городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова, прошeл все самые сложные этапы лечения.

Две инъекции вместо болезни

Опасная инфекция не щадит никого. В том числе и тех, кто каждый день рискует жизнью в борьбе с COVID. На этой странице на фото - Самид Фаязович Алекперов, всеми любимый, необыкновенно чуткий человек, хирург с 30-летним стажем, спасший сотни жизней, заведующий хирургическим отделением № 2 городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова.

В марте, в разгар эпидемии, когда врачи ещe только учились бороться с COVID-19, Самид Фаязович заболел. Не просто заболел, а в крайне тяжелой форме. Все развивалось стремительно, и за несколько дней поражение легочной ткани достигло 90 процентов.

Самид Фаязович прошeл все самые сложные этапы лечения - находился в отделении реанимации, был подключeн к ИВЛ.

Весь коллектив больницы переживал за него и каждый день с надеждой следил за его борьбой за жизнь.

Врачи справились. Доктор Алекперов вернулся домой. Уже через месяц после выписки хирург вновь приступил к работе. Сегодня он с большой благодарностью коллегам вспоминает эти страшные дни.

Как только началась вакцинация от COVID-19, Самид Фаязович в первых рядах записался на прививку. Его примеру последовали и его родные и близкие. Вспоминая страшные дни болезни, он призывает всех последовать его примеру и пройти вакцинацию.

«Мы рады, что Самид Фаязович снова с нами в строю, и, зная его историю, не сомневаемся, что COVID-19 лучше не болеть!» - говорят его коллеги.

В тему. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЗГЛЯД ИЗ COVID-ЦЕНТРА

Самым возрастным пациентом стала женщина 96 лет

- Сейчас уже, наверное, не осталось семьи, в которой никто из родственников или близких не болел коронавирусом, - говорит Инесса Карпова, врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением № 7 COVID-центра городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Департамента здравоохранения Москвы. - Самым возрастным пациентом в нашем отделении была женщина 96 лет. Мы очень за нее переживали и были рады, что побороли болезнь. Еще один пациент старше 80 лет поступил к нам с 90% поражением легких с двух сторон. Он был в очень тяжелом состоянии, долго лежал в отделении реанимации. Сейчас он дома и периодически звонит нам. Такие случаи всегда очень запоминаются, никому не пожелаешь их пережить.

Внимательно относитесь к своему здоровью и здоровью близких - используйте средства индивидуальной защиты, следите за гигиеной рук и не пренебрегайте главной мерой профилактики инфекционного заболевания - пройдите вакцинацию от COVID-19.