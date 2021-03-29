Под Москвой задержали мужа и жену, которые подозреваются в убийстве супругов-бизнесменов 16 лет назад

Задержание проходило при поддержке отряда СОБР - спецназу пришлось перемахнуть через забор и взломать дверь Фото: Оперативная съемка

Подмосковным сыщикам удалось найти участников двойного убийства, совершенного еще летом 2004 года. Муж и жена 16 лет назад расправились с другой семейной парой, а затем очень хорошо «спрятались». Все это время они были уверены, что их уже не найдут.

- Убийство произошло из-за ревности, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Мужчина-бизнесмен имел связь с жительницей Наро-Фоминского района. Его жена об этом узнала и поставила условие, что женщину нужно устранить. Тот согласился. Избавиться от женщины бизнесмен поручил двум своим работникам.

На встречу любовница почему-то приехала с мужем. Поэтому убивать решили сразу двоих.

Первой зарезали женщину. В убийстве принимала участие жена бизнесмена и их работники. Ее тело преступники выбросили в реку Десна у деревни Афинеево под Наро-Фоминском. Спустя несколько часов расправились и с ее мужем (здесь уже ножом орудовал сам бизнесмен). Его тело выбросили в лесу, а затем, чтобы запутать следствие, перегнали машину мертвого бизнесмена в соседнюю деревню и подожгли.

Получив большую сумму денег, супруги-россияне сбежали в одну из стран СНГ. Там они сумели получить новые документы, в которых изменили имена, фамилии и даже даты рождения.

- В 2012 году пара повторно получила российское гражданство уже по новым документам, - сообщили в МВД России.

Мужчину задержали в шикарном загородном доме под Одинцово, который супруги купили после возвращения. Женщину - в московской квартире.

Задержание проходили при поддержке отряда СОБР - спецназу пришлось взламывать двери.

- Я слышал, что подозревался в преступлении. Говорили, что в убийстве, - признался во время задержания мужчина.

Его жена так же объяснила, почему пара провернула такую схему с документами и повторным получением гражданства.

- Мы боялись уголовного преследования…

Известно, что один из подельников супругов еще в 2005 году получил 15 лет колонии (в настоящий момент он уже освобожден). Четвертый фигурант дела до сих пор в бегах.

- К настоящему времени следователями и криминалистами допрошены обвиняемые, - рассказала старший помощник ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. - Проведено опознание, в ходе которого соучастник, отбывший наказание опознал организаторов. Кроме этого, назначено проведение генетической экспертизы.

Задержанные супруги арестованы.