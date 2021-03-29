В столице после реконструкции открылись две поликлиники

До 2024 года в Москве полностью обновят 137 районных поликлиник. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

До 2024 года в Москве полностью обновят 137 районных поликлиник. Устаревшие здания фактически перестроят и превратят в современные медицинские центры. Сейчас реконструируют 85 зданий, из них 11 уже готовы и начали лечить пациентов. Ещё в нескольких десятках поликлиник ремонт завершится до конца года. С этой недели посетителей вновь принимают в двух лечебных филиалах - в Котловке на юго-западе и Кузьминках на юго-востоке столицы.

«В здании появился целый ряд инноваций, - сказал сегодня, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии обновленной поликлиники № 22, филиал № 4 в районе Котловка. - В первую очередь - это полная реконструкция старого корпуса, благоустройство внешнего фасада, внутренняя отделка, логистика для пациентов совершенно другая, полная замена оборудования. Надеюсь, что врачей-специалистов здесь будет полный комплект, минимум восемь специальностей, которые будут принимать пациентов. Им меньше придется тратить время на поездки в центральную клинику».

Сегодня же в Кузьминках после реконструкции открылся и филиал № 2 детской поликлиники № 48. Церемония прошла в режиме видеоконференции.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Четырехэтажное здание поликлиники на улице Ремизова в Котловке построили в 1963 году.

Во время реконструкции:

- обновили фасады;

- отремонтировали внутренние помещения;

- поставили новые лифты;

- заменили двери, окна и инженерные системы;

- полностью обновили медтехнику, для этого закупили 1 295 единиц современного оборудования. Среди них - рентгенографический комплекс на 2 рабочих места, 3 аппарата УЗИ (универсальный, портативный и для исследования сердечно-сосудистой системы), 1 маммограф;

- открыли зал лечебной физкультуры, оснащенный всем необходимым для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и мышечными дистрофиями, после оперативного вмешательства на позвоночнике и протезирования суставов, больных с последствиями инсультов.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Каждая поликлиника после реконструкции работает по новому московскому стандарту:

- врачей расселяют по кабинетам так, чтобы очередей собиралось меньше и ожидание приема стало комфортным;

- для пациентов с признаками инфекции - отдельный вход через фильтр-бокс. Это позволяет разделить потоки здоровых и заболевших;

- больные получают современную диагностику, например, суточный мониторинг артериального давления, холтер-мониторинг (точное суточное отслеживание показаний работы сердца), эхокардиография (метод исследования сердечной мышцы с помощью ультразвука) и др.;

- с помощью цифровых технологий пациенты получают доступ к электронной медицинской карте и могут самостоятельно узнавать результаты своих анализов и исследований;

- для посетителей - зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами;

- для врачей и медицинских сестер - уютные комнаты отдыха, где они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы;

- рядом с поликлиниками - газоны, лавочки, детские площадки, парковочные места.