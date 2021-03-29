В Москве летучая мышь устроила переполох в квартире

Группа летучих мышей под потолком в доме способна изрядно испугать особо впечатлительных. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Необычный вызов для ранней весны пришел с Востока Москвы 28 марта. На часах четыре часа утра, жительница столицы проснулась от странных звуков в квартире. Кто-то копошился за занавесками. Сначала женщина подумала, что залетела птица. Включила свет, подошла к окну и увидела крылатое создание — в квартиру залетела летучая мышь.

Перепуганная москвичка кинулась прочь из комнаты. Забаррикадировалась в ванной и стала думать. Поняла, что сама не одолеет зверька и позвонила в службу спасения. На вызов откликнулся отряд «Спасрезерв». Это подразделение состоит из добровольцев-спасателей.

Рукокрылая — к этому отряду относятся летучие мыши — даром времени не теряло. Пыталась вылететь из квартиры, но никак не могла найти форточку, через которую залетела. В итоге перебралась в коридор. Там ее аккуратно изловили спасатели, отнесли к окну и выпустили на улицу.

О том, что время спячки летучих мышей подходит к концу, накануне сообщал Департамент природопользования Москвы. Обычно летучие мыши пробуждается в мае. Но по словам специалистов Мосприроды, ранняя оттепель способно пробудить их досрочно.

В Москве встречаются шесть видов летучих мышей. Все включены в Красную книгу столицы. Они селятся в жилых и заброшенных зданиях. Предпочитают чердаки и балконы. Могут обосноваться в дуплах деревьев. Например, рукокрылых можно найти в Измайловском и Битцевском парках.

Мыши за час съедают две сотни насекомых. А вот кровь московские виды не пьют— «вампиры» обитают в Северной и Южной Америках.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если в квартиру залетела летучая мышь

Не нападайте и не бейте животное. Не стоит пытаться его подкормить и хватать голыми руками. Мыши могут переносить разные заболевания. При укусе обработайте рану и обратитесь в травмпункт.

Заприте мышь в комнате. Наденьте плотные перчатки и возьмите полотенце. Накиньте его на зверька и пересадите летучую мышь в коробку. Отпустите на улицу или привезите в Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке. Телефоны: 8 (968) 476-88-06, 8 (903) 210-16-67.