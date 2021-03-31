Долгожданные проекты Москвы: когда откроют кинотеатр «Художественный» и Политехнический музей

Кинотеатр «Художественный» отреставрировали, осталось открыть для москвичей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице к открытию готовятся несколько проектов, которые давно ждут москвичи. Речь о кинотеатре «Художественный» на Арбатской площади и Политехнический музей на Новой площади. Организаторы неоднократно меняют даты открытия. «КП» выяснила, когда москвичи смогут посетить премьерные показы фильмов и выставки.

«Художественный» готовится к кинофестивалю

Реставрация кинотеатра «Художественный» длилась шесть лет, была восстановлена лепнина и оригинальный декор. Открыть его планировали в декабре 2020 года.

В кинотеатре, который был основан в 1909 году, проходили важнейшие премьеры — «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна и «Кино-Глаз» Дзиги Вертова. Такую тенденцию решено продолжить - «Художественный» будет работать как премьерный кинотеатр и фестивальный центр.

Первый сеанс в «Художественном» после реставрации прошел 4 февраля – показали фильм «Северный ветер» Ренаты Литвиновой. На премьеру пришли Владимир Познер, Константин Богомолов, Ксения Собчак, Чулпан Хаматова. Но сам кинотеатр так и не открылся для москвичей.

- Это была премьера для членов съемочной группы «Северный ветер» и их гостей. Она прошла в тестовом режиме, и кинотеатр откроется для регулярных показов в ближайшее время, - объяснили в кинотеатре «Художественный».

Как стало известно «КП», дата открытия будет озвучена в начале апреля. «Художественный» станет одной из площадок Московского международного кинофестиваля, который пройдет с 22 по 29 апреля.

Когда откроют: апрель 2021 года.

Оцифровка Политеха

Политехнический музей планировали открыть в ноябре 2020 года. Проект масштабный и объект старинный (более 100 лет), а ремонт здесь затеяли только в 2014 года. Еще чуть-чуть и Москва потеряла бы одну из жемчужин города.

Полтора года назад фасады были отреставрированы, воссоздан горельеф Георгия Победоносца и открыта пешеходная зона вдоль музея. А потом грянула пандемия, реставрация затянулась.

- Сложившаяся в связи с пандемией COVID-19 экономическая ситуация, масштабные ограничительные меры и задержки в поставке оборудования повлияли на длительность реконструкции музея. Открытие обновленного Политеха перенесено на 2021 год, - рассказали в пресс-службе Политехнического музея.

Фасады Политехнического музея показали москвичам еще в 2019 году. Фото: Алиса ТИТКО

В настоящее время здание музея все еще реставрируют - меняют лестницы, кладку стен, но сохраняют исторический облик. Планировалось, что над внутренним двориком создают стеклянные купола, напоминающие крышу в ГУМе.

Весной этого года Политех начал программу оцифровки своей коллекции. В ближайшие пять лет планируется создать онлайн-коллекцию из 2500 экспонатов. Часть коллекции все же расположат в музее, а оцифрованные файлы будут доступны буквально в каждом регионе России.

Когда откроют: конец 2021 года.

Парк будущего: аттракционы на ВДНХ

Когда появится парк с аттракционами на ВДНХ остается неизвестным уже несколько лет. Все началось с того, что в 2016 году снесли 73-метровое колесо обозрения и аттракционы, через год представили всесезонный парк с летающими автобусами и трамваями. На проект планировали потратить 11 млрд рублей, чтобы уже в 2018 году новый парк аттракционов смог конкурировать с аналогами в Сочи, Шанхае и Дубай. Однако проект заморозили, через два года сменился подрядчик, но и он строительные работы не ведет.

Строится только новое 140-метровое колесо обозрения, которое станет частью единого развлекательного центра с музейными и выставочными помещениями, кинокомплексом, детским центром, зонами фуд-кортов. В со современных кабинках можно будет устроить вечеринку, романтическое свидание, gender-party (во время которого подсветка аттракциона изменит цвет согласно полу будущего ребенка).

Колесо обозрения на ВДНХ стремится выше к облакам. Фото: пресс-служба «Солнце Москвы».

-После возведения третьего яруса опорных колонн была установлена главная ось, которая обеспечит вращение аттракциона. В начале зимы начался монтаж самого колеса обозрения и сейчас высота его конструкций составляет 80 метров. Строительство завершится в третьем квартале 2021 года, - рассказали в пресс-службе «Солнце Москвы».

Когда откроют: парк – неизвестно, колесо обозрения – в конце 2021 года.

Строительство парка аттракционов на ВДНХ пока в состоянии «заморозка». Фото: Алиса ТИТКО

Кстати Проекты Москвы: что построят в 2021 году

- новый вход в Московский зоопарк (его строят рядом со станцией метро «Баррикадная»),

- планируется завершить строительство объектов второй очереди многопрофильной клинической больницы в Коммунарке,

- новая школа в районе Левобережный,

- два медицинских учреждения в Новой Москве,

- 20 км дорог в ТиНАО,

- Автодорогу из города Московский до станции метро «Филатов Луг»,

- пять корпусов Боткинской больницы планируется открыть после реконструкции,

- Большой Каменный мост откроют полностью до конца года,

- 14 новых остановочных пунктов планируется открыть на маршрутах МЦД,