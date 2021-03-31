Москве нужна велоинфраструктура: как избежать конфликты пешеходов с курьерами

За время пандемии увеличилось количество велокурьеров. Фото: Павел КЛОКОВ

Москвичи последние десять лет активно пользуются велосипедами – кто-то едет на работу, кто-то катается в парке. За время пандемии еще и увеличилось количество велокурьеров. Соответственно велотрафик в городе растет, а вместе с ним и количество проблем. В частности, конфликты пешеходов с велокурьерами. Как решать этот вопрос обсуждали представители власти и курьерских служб.

Вина курьера или отсутствие правил

Впервые эта проблема обсуждалась во время круглого стола в феврале 2021 года, который провели в Тверском округе столицы. Тогда в защиту велокурьеров стали компании сервисов по доставке. Они говорили, что велокурьеры не выезжают в город без обучения, им рассказывают правила дорожного движения, проводят тестирования, объясняют, что негативные отклики сервисам не нужны.

- У велосипедистов нет выделенного места, им не рады на пешеходной дорожке, и на автомобильной дороге тоже – везде возникают конфликты. Велосипедисты ездят вопреки установленным нормам, правилам, - говорила Анна Кузьмина, представитель сервиса доставки «Яндекс. Еда».

Очередная встреча представителей власти и курьерских служб позволила выявить новые аспекты при создании дополнительной велоинфраструктуры в городе. На обсуждение пришли представители всех курьерских служб: «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе». Представители сервисов рассказали, что работают в трех направлениях по предупреждению и «отработке» конфликтов:

- Обучение. Курьеры всех сервисов (кроме пока что Delivery Club, который уже близок к этому), прежде чем выпустить курьеров «в люди», проводят обучение через обучающие видеоролики, а затем тестируют на знание ПДД;

- Инцидент-менеджмент. Все службы имеют горячую линию и представлены в основных соцсетях. В случае инцидента нужно запомнить время, место происшествия, опознать, к какой службе принадлежит курьер, и сообщить об этом любым способом (через приложение курьерской службы, по телефону горячей линии либо через хэштег в соцсетях). В случае подтверждения вины курьера, с ним проводится разъяснительная работа со стороны службы безопасности, при необходимости он направляется на переобучение. При несчастном случае пострадавшему пешеходу выплачивается компенсация;

- Систематизация проблемных участков улично-дорожной сети. Сервисы доставки выявляют проблемные зоны, картируют их и передают в ЦОДД. Однако пока обратной связи они не получают, а проблемные вопросы не решаются.

Опасные переезды

Велодорожки в Москве есть, конечно, не только в парках и зонах отдыха. Сеть постепенно связывает между собой районы. Но для комфортного движения пока их недостаточно. И, если для прогулки москвичи выбирают популярные маршруты, где не нужно тащить велосипед в переход, рисковать и выезжать на проспекты. То, например, велокурьеры сталкиваются с разными участками – им нужно ехать по конкретному адресу, и они ищут всевозможные пути. Таким образом, они на личном опыте выявили уже много проблемных участков. Например, опасный переезд в районе метро «Дмитровская» и переход через улицу Бутырская. В Тверском районе таким примером является пересечение Селезневки-Весковского с Новослободской или перекресток Селезневки и Новосущевки.

- Такие проблемные участки должны фиксироваться не только сервисами доставки, но и пешеходами. А ЦОДД своевременно реагировать на описание таких проблем, - считает Яков Якубович, глава муниципального округа Тверской в Москве.

Именно поэтому нужно, чтобы создатели велоинфраструктуры наладили контакты с теми, кто реально использует велосипеды и сталкивается с дискомфортом при передвижении по городу. Что можно сделать на первом этапе? Нужен образовательный проект по правилам поведения на дороге, чтобы избегать конфликтов и несчастных случаев. А также проработать инфографику, описывающую, как фиксировать инциденты с велокурьерами и куда обращаться с жалобой или за помощью.

Найти консенсус – вернуть взаимоуважение

Для создания необходимой велоинфраструктуры важно учитывать все мнения: велосипедистов, пешеходов, курьеров, автомобилистов. Как правило, водители не хотят пропускать курьеров, поэтому доставщики еды часто беспорядочно едут на запрещающий сигнал, нередко попадают создают аварийные ситуации. Неаккуратно велокурьеры ездят и по тротуарам, буквально сбивая с ног пешеходов. На замечания представители сервисов говорят: «Предоставьте доказательства – будем работать с курьерами точечно». Именно для этого нужен контроль за соблюдением ПДД велокурьерами. Возможно, это будет велопатруль. Но ведь и здесь курьеры будут хитрить, объезжая места патрулирования. Как исход, снизится скорость доставки.

В настоящее время задача властей города найти консенсус между интересами москвичей (среди которых и пешеходы, и велосипедисты, и автомобилисты), сервисов доставки и властей крайне непросто. И тот факт, что все стороны пошли на диалог и готовы к поиску решений проблем, вселяет надежду, что когда-нибудь Москва станет местом, где взаимоуважение будет главным принципом городской жизни.