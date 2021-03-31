Сдавал недвижимость, а в доме устроил кинотеатр с зоопарком: друзья рассказали, как жил "мытищинский Рэмбо"

По рассказам друзей, Владимир Барданов был личностью противоречивой. Фото: СОЦСЕТИ

Трехэтажный особняк в подмосковных Вешках, осаду которого десять часов держал 61-летний пенсионер Владимир Барданов, сейчас переставляет собой печальное зрелище: крыша обвалилась, окна выбиты. Вокруг оцепление: тут до сих пор работают следователи, криминалисты и саперы. Последние продолжают искать неразорвавшиеся гранаты и другие опасные предметы. Изъят целый арсенал оружия. Помимо официально зарегистрированных на Барданова пяти охотничьих карабинов и травмата, в особняке хранились десятки гранат, автоматы и даже пулемет Дегтярёва! (По крайней мере, так предварительно идентифицировали один из найденных «стволов»).

Напомним, как развивались события. Рано утром, во вторник 30 марта, в коттедж Барданова приехали сотрудники ФСБ и Росгвардии. Нагрянули они, чтобы проверить оперативную информацию о хранящемся в доме оружии. Хозяин встретил их с ружьем в руках и почти сразу начал стрелять. Мужчина забаррикадировался в доме, предварительно выпустив из него жену, дочку и внуков. На уговоры сдаться он никак не реагировал. Спустя 10 часов во время второго штурма спецслужб в доме начался пожар. Через несколько часов обгоревшее тело Барданова нашли на чердаке.

Следственный комитет возбудил три уголовных дела. А про самого Барданова тут же поползли слухи. Его называют бандитом из 90-х и чуть ли не оружейным бароном. Известно, что ранее на него были зарегистрированы два ЧОПа и автосервис. Однако в последние годы основным доходом семьи была прибыль от аренды недвижимости. Фирма "Эдион" оформлена на супругу мытищинского Рэмбо, Нину Барданову. Компания существовала с 2016 года и занималось сдачей в аренду коммерческой недвижимости в разных частях Москвы. Только за 2020-й год выручка составила почти 53 миллиона рублей, из них 30 миллионов - чистая прибыль. И это официально задекларированные суммы.

Загородный дом Барданова в Мытищах. Фото: Александр РОГОЗА

ИНТЕРЬЕРЫ ЦАРСКИЕ: ЗОЛОТО, ЛЕПНИНА, ФОНТАНЫ

В элитном коттеджном поселке Барданова почти никто из соседей лично не знал. А вот в доме на Кутузовском проспекте, где он с семьей прожил 20 лет, у него остались друзья. "Комсомолке" удалось пообщаться с Екатериной (женщина просила не назвать свою фамилию), которая много лет жила на одной площадке с предпринимателем и была вхожа в его семью.

- Они давно продали эту квартиру?

- Примерно три года назад. У них просторная трешка была, через квартиру от нас. Последний, седьмой этаж, сталинка с высокими потолками. Володе эта квартира досталась в наследство от родителей. Они коренные москвичи. Где работали, не знаю. Володя женился на Ниночке и потом уже после смерти родителей они жили тут. Но разные были времена. В 90-х Володя перевез семью в однушку на окраине, она ему вроде от бабушки досталась, а эту квартиру они сдавали. Тут хороший район, рядом Киевский вокзал, так что за аренду трехкомнатной квартиры он большие деньги получал. Я уверена, что именно с этого и начался его капитал.

- А чем он зарабатывал на жизнь вы знаете?

- У них были помещения разные, начали их покупать еще в нулевых. Сдавали под магазины и офисы, на это и жили. Нина раньше работала бухгалтером. Но потом пошли дети, у них же четверо: две девочки и два мальчика. Она много времени детям уделяла.

- Про их загородный дом вы знали?

- Да, конечно. Строить его Володя начал примерно 20 лет назад. У них тогда как раз младшая доченька родилась. Володя днями и ночами на стройке пропадал: сам все контролировал, сам придумывал интерьеры. Он просто горел этим домом. Говорил, что как закончится стройка, обязательно в гости позовет. И не обманул.

- То есть вы были в доме этом?

- И не один раз. Мы дружили с их семьей. Вы даже себе не представляете, какой это был дом: красота. Интерьеры царские: золото, лепнина. фонтаны. У них там был даже собственный кинотеатр. Но Володя и Нина, видимо, всей этой роскоши боялись. У них кухонька была на цокольном этаже. Так вот они вдвоем там все время проводили. Для кого делали эту роскошь, я не знаю. Наверное, Володя, человек, который пробился к успеху, хотел кому-то что-то доказать.

Интерьеры дома напоминали дворец

УВЕРОВАЛ В СИЗО

- Рассказывают, что он много жертвовал на храмы, это правда?

- Несколько лет назад мы вместе с Володей и его женой ездили в монастырь в Костромскую область. Так вот он его полностью восстановил из полной разрухи. Много лет он перечислял деньги, сам приезжал и контролировал реставрацию. А началась его вера, в нулевых, когда Володе что-то подкинули, и он трое суток сидел в изоляторе. Он рассказывал, что все эти трое суток беспрестанно читал «Отче наш». В итоге, Господь ему помог. Полицейские признались в подлоге и его отпустили (на самом деле в 2002 году в отношении Барданова было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", но до суда оно не дошло. Развалилось. А первый раз его судили еще в 1976 году, в 15 лет, за вооруженный грабеж, тогда он отсидел 2 года – Ред.).

- Как-то не очень вяжется православие и любовь к оружию? Вы знали про эту его страсть?

- Он увлекался совершенно разными вещами. Был охотником заядлым и никогда это не скрывал. Мог похвастаться новым ружьем. Обожал скорость и летом всегда ездил только на мотоциклах. Он даже когда в дом переехал, приезжал к нам в гости на Кутузовский на своем стальном коне. Еще до переезда в дом у них в квартире жил крокодил. Я сама кормила его, когда они в отпуск уезжали. Ну а в доме у него и правда был свой зоопарк. Он мне всех своих питомцев показал. У него медведь был, пума, рысь, тигр, и в доме уже два крокодила жили. Любимцем его, конечно, был медведь. Володя его совершенно не боялся, он как щенка трепал косолапого за шею. Медведь огромный, но на Володю не скалился даже. С пумой вообще фантастическая история получилась. Володе соседи отдали больного орла, который был слепым на один глаз. И Володя бросил орла на съедение пуме. Но та с первых минут стала орла оберегать. Даже хищник отказался убить больную птицу: они так и жили в одном вольере.

Барданов хранил в доме целый арсенал оружия Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

ОФИЦИАЛЬНО

ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовные дела по трем статьям - «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «незаконное хранение огнестрельного оружия» и «незаконное хранение взрывных устройств».

- В настоящее время место происшествия оцеплено, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий. - После осмотра помещений специалистом-взрывотехником к осмотру приступят криминалисты и следователи ГСУ СК России по Московской области. Планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрыво-технической, баллистической и других экспертиз. Будут проведены допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов, совершенных преступлений.