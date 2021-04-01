Бесплатные консультации для мам и пап: в Москве открылась общественная приемная «Совета Матерей»

лидер «Совета Матерей» Татьяна Буцкая. Фото: Валентина Прокофьева

В столице открыли общественную приемную «Совета Матерей» в Текстильщиках. Сюда приглашают мам и пап для того, чтобы рассказать о возможностях, льготах, выплатах, на которые могут рассчитывать многодетные семьи. Все консультации бесплатные.

Уютную приемную с детской комнатой и мягкими игрушками открыли на 11-й улице Текстильщиков, 1. Сюда можно приходить без предварительной записи (с понедельника по пятницу с 11.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 до 15.00).

- Долгие годы мы шли к открытию приемной движения «Совета Матерей». Все начиналось с того, что я ездила по городам России с проектом «Открытый родильный дом», общалась с молодыми мамами, а они делились своими проблемами. Многие не знали, что им положено от государства, а те, кто знали, не всегда могли «взять свое от государства» - опять же из-за незнания своих прав, несвоевременного информирования, сложности в прочтении законов для большинства обычных граждан, - рассказала лидер «Совета Матерей» Татьяна Буцкая.

Свой проект «Открытый родильный дом» Татьяна Буцкая реализовала успешно - отцов и родню стали пускать в роддома, а теперь решила помогать матерям с оформлением государственных доплат, рассказывать, какие существуют способы использования материнского капитала. Тем более, что Татьяна Буцкая и сама воспитывает двух сыновей и знает, как это нелегко, а те, кто растит трех, пятерых или еще больше детей, должны чувствовать поддержку государства.

- Наша помощь направлена не только многодетным матерям, но и матерям-одиночкам и женщинам, которые только задумываются стать мамами. Мы им расскажем совместимы ли самозанятость и декретный отпуск, как рассчитать сумму помощи при рождении ребенка. На первых этапах женщине важна поддержка и уверенность, что она сможет прокормить малыша, у нее не будет жилищных вопросов. И тогда у женщины загораются глаза, она хочет быть мамой, - рассказывает Татьяна Буцкая.

Фото: Валентина Прокофьева

В московской приемной планируют проводить встречи с чиновниками, представителями Фонда социального страхования, Пенсионного фонда и мамами, которые реально столкнулись с проблемами. Вместе они смогут обсудить чего не хватает родителям для того, чтобы принять решение о рождении третьего или четвертого ребенка, а также исключить потери положенных от государства денежных выплат и льгот для семей с детьми.

Фото: Валентина Прокофьева

Сейчас мамы в других регионах России продолжают общаться в соцсетях, на форумах, но современные технологии не заменяют личного доверительного общения, с глазу на глаз. Планируется, что по всей России откроются подобные приемные, как в Москве. Уже сейчас движение «Совета Матерей» - это 85 регионов, 50 тысяч волонтеров.

- Нам уже сейчас звонят в приемную, все чаще бабушки и дедушки, которые помогают няньчить детей. Они спрашивают о бесплатных путевках в оздоровительные лагеря, о бесплатных парковках и пособиях по уходу за внуками. Мы рады помогать, и важно - все консультации бесплатные, - рассказывает Елена, представитель общественной приемной «Совета Матерей».