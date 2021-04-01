Умер полковник КГБ Сергей Бахтурин, координировавший штурм дворца Амина, с которого началась афганская война

Сергей Бахтурин координировал штурм дворца Амина, приведшую к свержению и казни действующего правителя Афганистана Амина Хафизулла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советский контрразведчик, ветеран Афганской войны Сергей Гаврилович Бахтурин скончался еще 21 марта, однако известно об этом стало только сейчас. 88-летний полковник КГБ умер у себя дома, в квартире на Профсоюзной улице в Москве.

"В экстренные службы поступило сообщение об обнаружении тела пожилого мужчины в одной из квартир на Профсоюзной улице. Прибывшие на место полицейские установили личность погибшего, им оказался 88-летний ветеран разведки КГБ, полковник Сергей Бахтурин. Медики осмотрели тело мужчины и не обнаружили каких-либо следов насильственной смерти, обстановка в квартире также не была нарушена. Предварительно, офицер скончался от естественных причин." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сергей Гаврилович Бахтурин - полковник КГБ в отставке, контрразведчик. Свою службу в Афганистане начал в 1977 году в качестве офицера службы безопасности советского посольства в Кабуле. Через 2 года, в декабре 1979, координировал спецоперацию "Шторм-333" или как ее еще называют Штурм дворца Амина, приведшую к свержению и казни действующего правителя Афганистана Амина Хафизулла. В те же дни советские войска вошли на территорию страны, началась Афганская война продлившаяся 10 лет.

Спустя годы Сергей Бахтурин в соавторстве с тремя офицерами разведки, участвовавшими в Афганском конфликте, выпустил книгу о той войне: "Афган, снова Афган". В ней разведчики поделились собственным видением происходивших в те годы событий.