Седой дятел, чирок-свистунок и кряква-блондинка: в Москве замечены редкие виды птиц

Чирок-свистунок. Фото: Мосприрода

Иной раз получишь очередной релиз от Мосприроды и невольно вспомнишь фильм Дмитрия Дьяченко «День радио», герои которого спасали очень редких животных. Настолько редких, что даже немножко придуманных. Среди них были клубневидные обезьяны, африканская бородатая выхухоль, бразильский двузубый чернопопик, ластоногая коза, подкустовый выползень. Ну и многие другие виды.

Так и здесь. Читаешь список птиц, замеченных в парках Москвы, и невольно улыбаешься. Седой дятел, шилохвость, кряква-блондинка... Однако тут уже без всяких шуток. Дятел действительно седой. Вместо красной шапочки на голове у этого вида только красное пятнышко на лбу. Да и то только у самцов.

КОЧУЕМ, СЕГОДНЯ МЫ С ТОБОЙ КОЧУЕМ

Одна из последних новостей на птичью тему: в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» замечен седой дятел. И это не значит, что он был сначала как все, но потом неожиданно состарился, одряхлел и стал втихаря носить пенсне. Таким в дупле и вылупился. Седым. Но при этом краснокнижным, имеющим редкую первую категорию.

Седой дятел. Фото: Мосприрода

В Мосприроде подтверждают, что этот вид находится под угрозой исчезновения. В прошлом году такого же дятла видели в ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни в Куркино» и в Битцевском лесу.

Вообще рядовым гражданам заметить такую птичку и определить, что это именно дятел, сложновато. Потому как окрас нестандартный - смесь серого с желто-зеленым. И на голове, как мы уже сказали, вместо шапочки красное пятнышко.

Дятлы уважают коллективный труд. И выдалбливают дупло по очереди. Первый устал, пошел второй. И птенцов высиживают точно также. Сегодня я, а завтра ты…

Специалисты Мосприроды напоминают, что нам, прохожим, стоит поменьше шуметь в лесу, дабы не беспокоить птиц. У которых брачный период, кстати, сейчас в самом разгаре. Самец в это время важничает и призывает к себе самку специальной барабанной дробью. Если та не подлетает, то Магомет сам идет к горе. Точнее, дятел. В этом случае его посадка рядом с партнершей шумная как у военного вертолета. Также самец в качестве ухаживания иногда подкармливает свою пассию. Если, конечно, есть чем поживиться. Зимой эти птицы любят несоленое сало и ягоды. Летом поедают в основном муравьев.

- В нашей местности именно зимой они держатся всё больше поодиночке, - рассказали «КП» в Мосприроде. - Часто в это время кочуют, держась в разреженных лесах или на их опушках.

Кряква-блондинка. Фото: Мосприрода

БЛОНДИНКА ЗА ПРУДОМ

Идем дальше. Свиязь. Это утка, которая также была замечена в границах современной Москвы. Например, в Серебряном Бору - на берегу Бездонного озера. Это коренастая птичка, которая уступает в размере крякве, но при этом превосходит чирков. Прилетела к нам из холодной Скандинавии - там популяция у этого вида совсем другая (гораздо больше, чем у нас). По характеру - социофобы. Держатся в стороне, к людям не подплывают.

Особые приметы: голова и шея каштанового цвета, плечи, спина, поясница и бока серые с тёмным рисунком, брюшко белое, по заднему краю крыла - зелёное пятнышко с фиолетовым отливом (так называемое зеркало).

Питаются водными растениями, хотя ныряют не очень хорошо. Частенько пристраиваются к более ловким нырковым уткам и подбирают остатки корневищ, которые те добыли.

Еще один редкий вид, зарегистрированный в столице. Чирок-свистунок. Это водоплавающая птица, занесенная в Красную книгу Москвы. Мелкая, по происхождению северная, с узкими заостренными крыльями.

Свиязь. Фото: Мосприрода

Как рассказали в Мосприроде, самки чирков имеют скромную рябую окраску, а самец осенью, после линьки, очень нарядный: каштановая голова с зелёными полосками и белой окаёмкой, розоватая грудь в горошек, жёлтое предхвостье с чёрными полосами.

Где видели: на реке Яузе.

Чем питаются: жучками, улитками, червячками, мелкими рыбками, личинками, рачками, а также ряской и семенами водных растений.

Как себя ведут: настороженно, близко к людям не подплывают (да и к другим уткам тоже).

Теперь немного экзотики. Там же, на Яузе, орнитологи обнаружили утку светлого, почти альбиносского окраса. Несмотря на эту особенность, кряква-блондинка держится в компании пернатых вполне достойно. И вовсе не соответствует миллионам анекдотов, которые выдумывает народ. Например, о черных котах, которые пугаются блондинок, переходящих им дорогу.

- Да, в природе случаются такие трансформации, - говорят в Мосприроде. - Главное, что остальные кряквы не обращают внимания на нестандартную внешность своей подруги и агрессии по отношению к «белой вороне» не проявляют.

Шилохвость. Фото: Мосприрода

И завершает наш птичий хит-парад еще одна утка, которая называется шилохвость. По названию несложно догадаться, что у этого вида (у самца) хвост имеет игловидную форму. В мире численность этой птицы исчисляется миллионами, а вот у нас с помощью пальцев одной или двух рук. Размером чуть меньше кряквы, шилохвость имеет стройное тело и тонкую удлиненную шею. В брачный период у селезня голова каштанового цвета с узкими белыми полосками по бокам, которые смыкаются на горле. Летнее оперение имеет серовато-бурые тона с рыжими каемками перьев. Стандартное меню этой утки: моллюски, рачки, личинки водных насекомых, корешки, водные растения.

Брачные игры имеют свои особенности. Самец опускает в воду клюв, давая этим понять, что охмурение началось. Также шилохвость может вытягиваться в стойку, поднимая тело в вертикальное положение. Или резко выгибать голову, вызывая множество брызг. В столице этих уток также видели на открытом участке Яузы.

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