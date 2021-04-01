Семь улиц Москвы станут односторонними

Дорожные знаки начнут устанавливать уже в ближайшее время Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столичной мэрии предупреждают автомобилистов: до конца года изменится схема движения на семи улицах. Все они станут односторонними. С такой инициативой выступили сами жители. Из-за узкого дорожного полотна тут часто возникали заторы.

- Проблемы встречного разъезда доставляют большой дискомфорт жителям. Очень часто люди паркуются, превращая узкие улицы в односторонние. Чтобы на таких участках не приходилось терять время, пропуская встречные потоки, мы упорядочиваем движение, сохраняя везде, где это возможно, и места для парковки, и проезд, - объяснили «КП» в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Одностороннее движение поможет оборудовать и новые парковочные места. Всего их будет 252. Дорожные знаки начнут устанавливать уже в ближайшее время. Поэтому автомобилистам стоит быть особенно внимательными.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А вот Проектируемого проезда № 6334 от дома 15, корпуса 29 на набережной Академика Туполева до улицы Радио наоборот станет двухсторонним.

- Это улучшит транспортную ситуацию в Басманном районе и сократит перепробеги до 700 метров, - добавили в ЦОДД,

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Односторонними станут:

— участок улицы Добролюбова от дома 2, строения 1 до проезда Добролюбова (50 машино-мест);

— участок 6-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта до улицы Алексея Дикого (52 машино-места);

— Проектируемый проезд № 2263 от улицы Полбина до Шоссейной (53 машино-места);

— Проектируемый проезд № 765 от улицы Перервы до Люблинской (47 машино-мест);

— участок Спортивной улицы от 1-й Рейсовой улицы до 2-й Рейсовой (31 машино-место);

— участок улицы Клочкова от Кутузовского проспекта до дома 2 (19 машино-мест);

— участок Плотинной улицы от 1-й Рейсовой улицы до дома 34. Одностороннее движение здесь необходимо для обеспечения проезда — его ширина составляет всего 3,6 метра.