Большая кольцевая линия метро в Москве: Станции «Народное Ополчение» и «Мневники» открылись

Сергей Собянин открыл станции «Народное Ополчение» и «Мнёвники» Большой кольцевой линии метро. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Это не первоапрельская шутка! Теперь остановок в столичном метро стало больше. Сегодня, 1 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции «Народное Ополчение» и «Мнёвники» Большой кольцевой линии метро.

«Запускаем сегодня две станции метро в Хорошево-Мневники, - сказал Сергей Собянин. - Большой московский район получил впервые две станции метрополитена, ну и Большая кольцевая линия метро приросла еще двумя станциями. Всего теперь в составе БКЛ 12 станций, осталось совсем немного - еще 19 построить. Но я уверен, что с этой задачей мы справимся».

Мэр поблагодарил строителей. По его словам, несмотря на серьезные сложности, которые возникли на этом участке, работу сделали в срок и качественно.

«Участок Большой кольцевой линии метро со станциями «Народное Ополчение» и «Мнёвники» возводился в условиях сложной гидрогеологии, - отметил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Кроме того, проходка перегонных тоннелей между станциями в сторону «Мнёвников» велась под каналом имени Москвы и вблизи опор эстакады развязки на пересечении Краснопресненского проспекта с улицей Народного Ополчения. В общей сложности в пик строительства на обеих строительных площадках работали более 3,5 тысяч строителей».

ГДЕ НАХОДЯТСЯ

1. Станция «Народное Ополчение» разместилась вдоль проспекта Маршала Жукова в районе пересечения с улицей Демьяна Бедного.

Два подземных вестибюля выходят на обе стороны проспекта Маршала Жукова, к улице Демьяна Бедного, автобусным остановкам, жилым и офисным зданиям.

В будущем на станции «Народное Ополчение» откроется пересадочный узел на новую Рублёво-Архангельскую линию метро.

2. Станция «Мнёвники» - в северной части Мнёвниковской поймы.

Два подземных вестибюля выходят к остановкам наземки, строящимся жилым районам.

В перспективе здесь появится транспортно-пересадочный узел с жилыми, общественно-деловыми зданиями и социалкой. В основном ТПУ застроят домами для участников реновации.

ЧТО ВНУТРИ

1. Дизайн станции «Мнёвники» - в стиле авангард с отсылом к полотнам Казимира Малевича. В центре станции и вдоль эскалаторов - ярко-красные конструкции с подсветкой. На платформе - арка с красными колоннами из нержавеющего металла.

Дизайн станции «Мнёвники» - в стиле авангард с отсылом к полотнам Казимира Малевича

2. На станции «Народное Ополчение» на стенах вдоль путей - композиции на тему народного ополчения 1941 года. В рисунках использованы хроника событий тех времен, фотографии, плакаты. Изображения имитируют флорентийскую мозайку в серых цветах. Их нанесли с помощью ультрафиолетовой печати.

На станции «Народное Ополчение» на стенах вдоль путей - композиции на тему народного ополчения 1941 года

КСТАТИ

Имя одной из новых станций «Народное Ополчение» выбрали москвичи на голосовании в «Активном гражданине». В этом названии на карте метро увековечили память ополченцев разных эпох – 1612, 1812 и 1941 годов. Напомним, ранее эту станцию планировали назвать «Карамышевская».

«Городской комитет ветеранов предложил переименовать ее в станцию «Народное Ополчение» с учетом того, что, во-первых, недалеко улица Народного Ополчения, - объяснил Собянин. - Во-вторых, мы в этом году празднуем 80-летие народного ополчения 1941 года, которое ушло на фронт 16-летними. Практически никто из этих людей не вернулся домой. Так что москвичи, проголосовав, одобрили название станции по географическому признаку, но и самое главное - в честь тысяч москвичей, которые ушли в свое время на фронт и защищали Москву».

КАК БУДЕМ ЕЗДИТЬ

Новые станции построили на участке длиной 4,6 километра от действующей станции БКЛ «Хорошёвская» до «Мнёвников» (см. схему). Они стали первыми станциями метро в районе Хорошёво-Мнёвники.

Теперь на западном радиусе БКЛ запустили вилочное движение. То есть, отправляясь со станции «Савёловская», поезда будут следовать до «Хорошёвской» и далее:

- или до станции «Деловой центр»;

- или до новой станции «Мнёвники».

Пассажирам нужно следить за табличками с названиями на лобовом стекле поезда и объявлениями на платформе и в вагонах. Такая же схема движения действует сегодня на Филёвской линии.

ВАЖНО

Поезда на этом отрезке БКЛ будут ходить чаще. Интервал движения в час пик между «Савёловской» и «Хорошёвской» сократится на 15 секунд – с 2.45 минут до 2.30 минут. Благодаря этому появится 2,6 тысяч дополнительных пассажирских мест.

На участках «Хорошёвская» - «Мнёвники» и «Хорошёвская» - «Деловой центр» интервал движения в час пик - около 5 минут.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

По прогнозам новыми станциями БКЛ будут пользоваться 42,4 тысячи пассажиров в сутки. В перспективе общий пассажиропоток станций вырастет до 95,4 тысяч человек в сутки.

Теперь:

- пассажиры сэкономят в пути на многих маршрутах до 30 - 40 минут благодаря удобным пересадкам на станции Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской и других линий метро;

- разгрузятся действующие станции самого оживлённого маршрута метро - Таганско-Краснопресненской линии: «Полежаевская» - до 26%, «Октябрьское поле» – до 20%, «Щукинская» – до 11%;

- меньше пассажиров станет и на станции МЦК «Хорошево» – до 24%;

- свободнее будет на соседних с открывшимися станциями дорогах. Поскольку в подземку спустятся до 5,5 тысяч новых пассажиров, которые раньше пользовались наземным общественным и личным транспортом. Например, проспект Маршала Жукова разгрузится на 7%, улица Народного Ополчения – на 2%, Звенигородское шоссе – на 7-8%, улица Нижние Мнёвники – на 11%, Кутузовский проспект – на 4-5%;

- метро недалеко от дома получили 113 тысяч человек, а в целом удобнее стало ездить по городу 174 тысячам жителей района Хорошёво-Мнёвники.