Пашаев опять в пролете: интересы блогера-лихача будет представлять другой адвокат

Блогер Эдвард Бил. Фото: YouTube

В обстоятельствах утренней аварии на Новинском бульваре сейчас разбираются следователи. Уголовного дело уже возбудили. Но обвинение пока никому не предъявили. Не ясен так же статус блогера Эдварда Била, который был за рулем того самого внедорожника «Ауди», выехавшего на встречную полосу: виновник или лишь участник. Напомним «Ауди», за рулем которого был любитель видеопранков, выехало на встречу и лоб в лоб протаранило «Фольскваген», за рулем которого была 40-летняя Мария Артемова. Ее машина собрала паровозиком еще три авто и оказалась зажата между ними. Женщину, которая работала консультантом в Госдуме, в тяжелом состоянии госпитализировали.

Тем временем Эдварда Била доставили на медицинское освидетельствование. В его крови не нашли ни алкоголя, ни следов наркотиков. Сейчас блогер дает объяснения в отделе полиции, куда уже подтягивается его группа поддержки из блогеров.

Тем временем аварию с первых минут стали сравнивать с ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов. И не только из-за территориальной близости места столкновения и «звездности» лихачей. Почти сразу свои услуги Эдварду Билу предложил скандально известный адвокат Ефремова, Эльман Пашаев. Правда, как удалось выяснить «КП», на этот раз он в пролете.

Представлять интересы Эдварда Била будет его не менее знаменитый столичный адвокат, Сергей Жорин.

- Я сейчас изучаю все обстоятельства. В ближайшее время смогу прокомментировать, - подтвердил «КП» наличие договора с Эдвардом, Сергей Жорин.

Адвокат Сергей Жорин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скорее всего, защита сделает ставку на обстоятельства, которые могли вынудить блогера вывернуть на встречу. Напомним, очевидцы уже дали показания полиции об автомобиле «Мицубиси», который подрезал «Ауди» Эдварда за несколько секунд до аварии. Сам же Эдвард прилично испортил свою репутацию водителя. По данным дептранса, он тот еще любитель скорости. За Эдвардом числятся 566 неоплаченных штрафов. Большинство за превышение скорости, причем есть рекордное – на 100 километров в час.

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