«Бьет кулаком в морду»: жители многоэтажки в Москве не могут найти управу на соседа, который избивает собаку

Молодой москвич жестоко обращается со своей собакой. Фото: Кадр видео

Жители дома Даниловская набережная, 6к2 с прошлого года пытаются вразумить жестоких соседей. На 12-й этаж «свечки» пару лет назад въехали новые жильцы: молодая семья с ребенком и ротвейлером по кличке Лала. Сначала соседи сдружились. Вместе отмечали Новый год, болтали при встрече.

— В этом дому у меня живет мама. Зашла к ней и встретила соседку. Она говорит: странности творятся, собака в коридоре периодически визжит. Еще через месяц она рассказала, что хозяин ротвейлера жестоко бьет животное, — рассказала корреспонденту kp.ru Рамзия Моссау.

Женщина поставила около двери в квартиру камеру наблюдения, чтобы следить за пожилой мамой. Та могла забыть закрыть дверь. В объектив и стали попадать случаи жестокого обращения собакой.

— Сосед ее кулаком по морде бьет. Я думала, может, это игра какая… Потом увидела, что собаку пинают так, что она по полу летает. И жена его собаку бьет. А если животное сорвется и отыграется на их маленьком ребенке?

Москвичка сетует, что хозяева Лалы нередко пренебрегают поводком и намордником. Женщина рассказывает, как пес в подъезде кидался на ее двухлетнего внука. Один раз мальчика подхватила на руки Рамзия, второй раз хозяин успел схватить пса за ошейник.

— Мы уже боимся выходить из квартир. Всегда смотрим в глазок, чтобы не пересечься на площадке с этой семьей и собакой. Я пошла к участковому. Полицейские поговорил с ними и все. Мне сказал, что семья интеллигентная, это я наговариваю на них, — рассказывает Рамзия.

Сдаваться москвичка не намерена. Написала еще одно обращение в полицию и на этот раз приложила видео с тем, как пинают пса. Ответ из МВД пока не поступил. Корреспондент «Комсомольской правды» написал сообщения в соцсетях хозяйке ротвейлера, но та не ответила.

СЛОВО ЮРИСТУ

Пассивность полиции объясняется просто: у них просто нет инструментов воздействия на хозяев, которые бьют собаку.

— Гражданский кодекс не допускает жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности. Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» говорит о том же. Приведен перечень действий, которые прямо запрещены в отношении животных. Однако несмотря на очевидность, такое действие как удар в законе отсутствует, — объясняет адвокат Екатерина Антонова.

Есть статья Уголовного кодекса за жестокое обращение. Но она словно отвечает поговорке «когда убьют — тогда и приходите». Привлечь по статье УК можно только если животному нанесли увечья или убили. В московском КоАП есть штраф за жестокое обращение с животным — 2500 руб. Но и там указано: «повлекшее гибель или увечье».

— В поводке и наморднике обязаны выгуливать только потенциально опасные породы собак. Ротвейлер в их перечень не входить. Однако в «Законе об ответственном обращении с животными» прописано, что хозяева животных должны учитывать интересы и безопасность соседей, — объясняет Екатерина Антонова.

Это положение намекает, что водить по подъезду опасного ротвейлера без поводка формально нельзя. Сложность в том, что норма закона есть, а штрафа за нее на федеральном уровне нет. Нет его и в московском КоАП. Разработкой единой нормы и наказания занялись только в этом году.