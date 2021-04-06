ОРТЕКА напоминает о важности семейной профилактики заболеваний опорно-двигательной системы

Зачастую такие симптомы означают, что заболевание уже прогрессирует, поэтому справиться с ним становится сложнее — могут даже потребоваться серьёзные меры, например операция. При осознанном отношении к своему организму многих проблем со здоровьем удается избежать или исправить их консервативными методами (без операции). Особенно это касается заболеваний опорно-двигательной системы, профилактике которых, к сожалению, уделяют мало внимания.

Основа для здоровья всего организма

Например, большинство людей даже не подозревают, как важно поддерживать здоровье своих стоп. В современном обществе нет культуры профилактики их заболеваний. Причина в том, что эту привычку необходимо формировать с самого детства. При этом раньше у родителей не было доступных инструментов для заботы о здоровье детских ножек. Отсутствие должного внимания к состоянию стоп ребенка и несоблюдение необходимых мер профилактики наносят детскому организму невосполнимый вред. Стопа со временем деформируется, ее своды постепенно становятся более плоскими – развивается плоскостопие. Из-за этого, когда ребенок ходит или стоит, он опирается на всю подошвенную часть.

Именно плоскостопие зачастую сопровождает завалы стопы, Х- и О-образные ноги. Кроме того, это заболевание создает нагрузку для всего организма, повышает риск неправильного формирования позвоночника, что ведет к нарушениям осанки. Всех этих проблем можно избежать, если вовремя задуматься о профилактике. Тем более сейчас для этого существуют все необходимые инструменты.

ОРТЕКА заботится об ортопедическом здоровье всей семьи

В медицинских кабинетах салонов ОРТЕКА травматологи-ортопеды, специализирующиеся на травмах и заболеваниях опорно-двигательной системы, принимают пациентов, разрабатывают правильную программу профилактики и контролируют эффективность лечения. Семейный ортопед в динамике наблюдает за развитием всей опорно-двигательной системы и ребенка, и его родителей. В случае с диагностикой заболеваний стопы врач – травматолог-ортопед ОРТЕКИ на специальном компьютерном оборудовании (плантографе) делает сканирование стоп и подробно рассказывает об их состоянии. В зависимости от результатов обследования, врач рекомендует профилактические или лечебные ортопедические стельки, обувь и предлагает программу упражнений для здоровья всей опорно-двигательной системы. Эти вовремя принятые меры помогут стопе ребенка правильно формироваться.

Максимальная поддержка

Врач ОРТЕКИ помогает в профилактике и лечении таких ортопедических заболеваний, как нарушения осанки, проблемы с суставами, врожденные отклонения опорно-двигательной системы, патологии стопы и последствия травм, связанные с профессиональной и спортивной деятельностью. В рамках одного приема в ОРТЕКЕ доктор проводит аппаратно-инструментальное обследование, ставит диагноз и выписывает эффективное медицинское изделие, способствующее снижению болевого синдрома. Врач также разрабатывает схему динамического наблюдения и полностью контролирует ваше здоровье на протяжении всего периода профилактики и лечения. ОРТЕКУ легко найти рядом с домом, всего в России более 200 ортопедических салонов. Попасть на прием к врачу можно быстро и без очереди по предварительной записи в удобное время. Прием доктора длится 30 минут (вместо стандартных 15 минут).

Обязательная профилактика

Наша опорно-двигательная система постоянно получает различные микротравмы, которые быстро проходят, при этом успев нанести вред организму. Мы все когда-то получали ушибы и растяжения во время спортивных игр, занятий в тренажерном зале или по дороге на работу, поскользнувшись на льду. Мы про них быстро забываем и даже не думаем о полученном ущербе опорно-двигательной системе. Проблемы напоминают о себе в будущем, появляются болевые симптомы, и требуется оперативное лечение. До этого состояния лучше не доводить и контролировать свое здоровье у семейного ортопеда. Такие жалобы, как хруст в костях и суставах, болевой синдром, ломота в мышцах, онемение в конечностях и области поясницы, говорят о прогрессирующих проблемах со здоровьем. В подобных ситуациях нужно незамедлительно обращаться к врачу!