Парк Горького встроит в скворечники камеры и создаст отели для насекомых

Бодро и с новой программой врывается в весну Парк Горького. Здесь запускают проект «Крылатые соседи». Фото: Алиса ТИТКО

Бодро и с новой программой врывается в весну Парк Горького. Здесь запускают проект «Крылатые соседи». И это будет интеллектуальное приключение с погружением в живую природу. Птиц ждут фотосессии, а для насекомых строят комфортабельные отели.

- Хотели этот проект запустить еще год назад, но помешала пандемия. Мы разработали его, как природную важную инициативу. Это позволит нам по-новому посмотреть на парковую деятельность и улучшить развитие, - рассказал Павел Трехлеб, директор Парка Горького.

К проекту в будущем привлекут и москвичей, которые смогут участвовать в мастер-классах по созданию скворечников, участвовать в подсчете птиц и приходить на тематические лекции. Фото: Алиса ТИТКО

Зачем все это затеяли? Для защиты пернатых, проживающих на территории парка - лазаревок, синиц, скворцов. В парке для птиц хотят создать комфортные условия и увеличить их популяцию.

В первую очередь, как и любой семье, нужен дом. В парке построят 100 скворечников. Все они будут экологичными, в качестве стройматериалов выбирается древесина лиственных пород, которая не выделяет смолу. Птичьи дома покрасят в пастельных тонах, но только снаружи.

В парке для птиц хотят создать комфортные условия и увеличить их популяцию. Фото: Алиса ТИТКО

Несколько скворечников оснастят встроенными камерами, данные с которых будут поступать в единую систему мониторинга.

- Зачем следить за птицам? Будете выписывать им штрафы за превышение скорости полета? - спрашиваю.

Все сводится к тому, что Парк Горького становится «умным парком». Фото: Алиса ТИТКО

- Нет, - улыбается Борис Болелов, руководитель управления по спецпроектам Парка Горького. - Система позволит распознавать, загружать и анализировать данные фотофиксации. Мы сможем понять, как птиц кормить, как они гнездятся. Мы мало, что знаем о птицах в городе.

Еще в парке будут фотоловушки - компактные камеры. По фото будет понятно, когда птица заселилась и птенцы вылетают из скворечника, как строится гнездо.

- Это будет птичий "Дом-2", такая слежка? - спрашиваю.

- Нет, конечно. Но так мы сможем сосчитать птиц парка и узнать, какие виды здесь обитают, - говорит Борис Болелов.

Специалисты говорят, что ни одно устройство не представляет опасности, не доставит дискомфорта и не помешает птицам в их повседневной жизни. Камеры специально разработаны для наблюдений в дикой природе: они не имеют вспышек, работают беззвучно и оборудованы датчиком ночного видения.

Все сводится к тому, что Парк Горького становится «умным парком». Будет создана smart-система паркового хозяйства и повседневные работы будут планироваться так, чтобы не мешать птицам: к примеру, не скашивать траву в местах их обитания. Почему это важно?

Будет создана smart-система паркового хозяйства и повседневные работы будут планироваться так, чтобы не мешать птицам: к примеру, не скашивать траву в местах их обитания. Фото: Алиса ТИТКО

- Естественный травостой — это и кормовой участок, и одновременно укрытие для птиц. Например, соловьи там гнездятся. На газонном покрытии нельзя спрятаться, нет необходимых жучков, - говорит Борис Болелов.

В перспективе «дома на деревьях» планируется оснастить датчиками распознавания птиц по голосу. Когда будут собраны многочисленные данные, то заработает птичий Shazam - приложение, позволяющее по звуку определить птицу.

Еще один проект - гостиничный бизнес. Летом в парке создадут отели для насекомых — поленницы дров, стога сена, отрезки досок с корой.

- Насекомым негде зимовать, так как с газонов сгребают все листья. Поэтому мы создадим специальные отели для жуков, златоглазок. И получится, что на момент гнездования птиц в парке будет достаточное количество насекомых. Это будет хорошая кормовая база для птиц, но не только - насекомые помогут бороться с вредителями, - Екатерина Кутьева, начальник отдела развития Парка Горького.

К проекту в будущем привлекут и москвичей, которые смогут участвовать в мастер-классах по созданию скворечников, участвовать в подсчете птиц и приходить на тематические лекции.

Интересный факт

В Парке Горького 1 апреля 1925 года впервые отметили Международный день птиц. Тогда установили скворечники. В подготовке участвовал поэт Владимир Маяковский, он помогал рисовать плакаты и сочинил знаменитое двустишие «мы вас ждем, товарищ птица, отчего вам не летится?».

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