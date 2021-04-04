«Просто сделал замечание»: Мужчина обстрелял из пистолета охранника торгового центра

Неизвестного, который попал на камеры видеонаблюдения, ищет полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конфликт у торгового центра на северо-западе Москвы завершился стрельбой. ЧП произошло около 9 часов утра на входе ТЦ «Праздник» на Тушинской улице.

По словам источников в правоохранительных органах, все началось из-за курения в неположенном месте.

- Молодой человек сначала стоял на ступеньках, а потом начал тарабанить в стекло, - говорит наш собеседник. - До открытия ТЦ оставалось десять минут. Вышел охранник, который попросил прекратить хулиганство. Они перекинулись буквально парой реплик и вдруг посетитель выхватил пистолет.

Стрелял в охранника с расстояния в буквально несколько метров. Свидетели насчитали три выстрела. После чего неизвестный кинулся бежать.

- По предварительным данным, стрельба велась из пневматического пистолета, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Пострадавшему охраннику госпитализация не потребовалась.

Неизвестного стрелка с «воздушкой» ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.