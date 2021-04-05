Большое кольцо метро полностью замкнется через два года

«Народное Ополчение» и «Мневники» на Большой кольцевой линии метро стали первыми станциями в Хорошево-Мневниках на северо-западе Москвы. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Народное Ополчение» и «Мневники» на Большой кольцевой линии метро стали первыми станциями в Хорошево-Мневниках на северо-западе Москвы. Для пассажиров их открыли 1 апреля. Подземка теперь ближе для 175 тысяч жителей района и для всех, кто в нем работает или учится. Запуск новых станций решает проблему транспортной доступности в отдаленных кварталах столицы. К тому же помогает разгрузить линии метро.

«Станция «Мневники» - это ворота в Мневниковскую пойму, где мы строим новый комфортный городской район, - написал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте (www.sobyanin.ru). - «Народное Ополчение» - будущая пересадка на Рублево-Архангельскую линию метро».

Сами станции расположены удобно. Из подземных вестибюлей можно выйти сразу к остановкам наземки и жилым домам. Уже сейчас некоторые местные жители пересели из автобусов в метро благодаря появлению новых станций. В результате меньше загружены проспект Маршала Жукова, улица Народного Ополчения, Звенигородское шоссе, улица Нижние Мневники и Кутузовский проспект.

На заметку. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОЕЗДКИ С КОМФОРТОМ

Карта метро Москвы за последние десять лет расширилась почти вдвое. За это время в столице запустили 310 километров линий, 150 станций, три дополнительных вестибюля метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), а также 10 электродепо.

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) стало крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина маршрута - 70 километров. На нем разместятся 31 станция и 3 электродепо, включая существующий отрезок «Каховская» - «Каширская».

«На других участках Большой кольцевой линии идет активная стройка, - сообщил в своем блоге Сергей Собянин. - В этом году закончим проходку тоннелей, откроем еще несколько станций. А через 1,5 - 2 года полностью замкнем Большое кольцо».

БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Это разгрузит как станции внутри нее, так, собственно, и само кольцо.

Московское метро - самое крупное в Европе по пассажиропотоку. С каждым днем оно становится все лучше. Это позволяет жителям и гостям столицы быстрее и с комфортом ездить по городу.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Недалеко от станции «Народное Ополчение» находится памятник «Ополченцы». Вестибюли и путевые стены в метро оформлены тематическими рисунками, выполненными с помощью ультрафиолетовой печати. «А название новой станции станет данью уважения ополченцам 1612, 1812 и 1941 годов», - отметил Сергей Собянин в блоге.

В этом еще и забота об истории Москвы. Напомним, название поддержали большинство москвичей во время голосования на «Активном гражданине».