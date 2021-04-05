В столице открылся шестой флагманский центр госуслуг

В Москве открылся новый флагманский центр госуслуг "Мои документы". Фото: Иван МАКЕЕВ

В одном месте и быстро получить нужные госуслуги для москвичей давно уже стало привычным делом. С каждым годом система МФЦ расширяется. Сегодня, 5 апреля, ещё один флагманский центр госуслуг «Мои документы» открыл в Северном округе мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это уже шестой по счету, половина территории Москвы охвачена такими мощными флагманскими центрами, - сказал Собянин. - В них можно получить весь спектр услуг, причем независимо от места проживания. Как правило, такие центры открываются на транспортно-пересадочных узлах, в торговых центрах. Здесь, возле «Метрополиса», открыта станция МЦК «Балтийская». Востребованность МФЦ будет большая».

По его словам, в столице постоянно улучшается качество услуг в центрах «Мои документы».

«Мы работаем также над тем, чтобы москвичам вообще не нужно было приходить в МФЦ, - отметил мэр. - Поэтому в этом году переведем в онлайн около 700 тысяч посещений по получению различных социальных услуг, в том числе начисление социальных выплат матерям. Во время пандемии мы в экспериментальном порядке оказывали в электронном виде огромное количество услуг. Сегодня проще сделать хорошие сайты, понятное получение электронных услуг, чем заставлять людей приходить в МФЦ, даже такие замечательные. Большинство услуг будет переведено чисто в электронный вид в этом году».

Сегодня в новом МФЦ мэр Сергей Собянин принял участие в церемонии торжественного вручения паспортов 14-летним москвичам.

«Поздравляю вас с важным гражданским документом гражданина Российской Федерации, - сказал мэр. - Теперь вы имеете новые права, новые обязанности. С сегодняшнего дня во всех флагманских МФЦ будут выдаваться паспорта в такой торжественной обстановке».

ЧТО ПОЛУЧИЛИ ЖИТЕЛИ

Флагманский офис Северного округа столицы выглядит так:

- в штате – 99 сотрудников, в том числе 56 специалистов МФЦ, 27 сотрудников ГИБДД и др.;

- 61 окно для приёма посетителей - ежедневно с 10.00 до 22.00 без перерывов и выходных;

- зона электронных услуг с возможностью распечатать документ с флешки или сделать ксерокопию;

- просторный детский уголок и пункт обмена книгами (буккроссинг);

- мягкие диваны в зоне ожидания с зарядками для гаджетов;

- POS-терминалы для безналичной оплаты госпошлин в окнах приёма, а также банкоматы и терминалы для платежей;

- конференц-зал на 48 мест для лекций, мастер-классов и встреч с горожанами;

- планировка напоминает двухпалубный корабль, поэтому общественные зоны украсили в морском дизайне;

- в зоне ожидания - постоянно действующая бесплатная выставка «Москва - с заботой об истории» с рассказом о развитии города «Как строилась Москва».

УСЛУГИ И СЕРВИСЫ

Во флагманском офисе САО можно получить стандартный перечень из более 270 государственных услуг, которые доступны во всех МФЦ Москвы.

Среди дополнительных услуг:

- регистрация транспортных средств – осмотр ТС будет проходить на специально оборудованной площадке парковки «Метрополиса» (7-й этаж, отдельный паркинг на 50 мест);

- оформление водительского удостоверения в день обращения;

- услуги для малого бизнеса и для юридических лиц;

- консульская легализация документов;

- оформление постоянной или временной регистрации по адресам многоквартирных домов всего Северного округа. В обычных МФЦ эту услугу можно получить исключительно по территориальному принципу. То есть жителю нужно обращаться в центр госуслуг своего района;

- криптобиокабина. Посетители могут сдать документы на оформление загранпаспортов нового поколения (на 10 лет) с электронным носителем информации.

Кроме того, здесь работают туристическое бюро «Мои путешествия», фотоателье «Моё фото», зона общепита и отдыха «Моё кафе».

В медицинском кабинете «Моё здоровье» желающие могут провести первичную диагностику (чек-ап) состояния здоровья по 4 направлениям: «Здоровое сердце», «Здоровые сосуды», «Здоровые лёгкие» и «Здоровое питание».

КАК ДОБРАТЬСЯ

Адрес флагманского центра «Мои документы» Северного округа столицы - ст. м. «Войковская», торговый центр «Метрополис», Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 8.

КСТАТИ

Ещё пять флагманских офисов МФЦ находятся в Москве по таким адресам:

- в Центральном округе - ст. м. «Деловой центр», Пресненская наб., д. 2 (торгово-развлекательный центр «Афимолл Сити»);

- в Южном округе - ст. м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 13А (торгово-развлекательный центр «Columbus»);

- в Юго-Западном округе - ст. м. «Тёплый стан», Новоясеневский пр-т, д. 1 (торгово-развлекательный центр «Спектр»);

- в Восточном округе - ст. м. «Щелковская», Щелковское ш., д. 75 (торгово-развлекательный центр «Щелковский»);

- в Юго-Восточном округе - ст. м. «Нижегородская», проезд Завода Серп и Молот, д. 10.