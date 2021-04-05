Адвокат пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом предложила ему мировую

Адвокат Эдварда Бил сумел договориться с потерпевшими. Фото предоставлено пресс-службой Тверского суда.

Уже пятый день не утихают страсти вокруг массового ДТП, которое 1 апреля на Садовом кольце устроил блогер Эдвард Бил. Напомним, на своем внедорожнике «Ауди» он вылетел на встречку и собрал паровозиком еще 4 машины.

Больше всех досталось 40-летней Марии Артемовой, которая была за рулем «Фольксвагена», принявшего лобовой удар. Сейчас мама двоих маленьких детей, работавшая консультантом в Госдуме, находится в реанимации ГКБ имени Пирогова. После трех суток комы женщина чудом пришла в себя. Но пока состояние – стабильно тяжелое.

Авария на Садовом кольце Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Еще одна пострадавшая в ДТП – москвичка, Екатерина Маничкина. Ее внедорожник «Рэндж Ровер», врезался в машину Артемовой. Сама Екатерина отделалась парой синяков, благо, в машине сработали подушки безопасности. А вот ее внедорожнику, стоимостью более трех миллионов рублей, досталось изрядно. От удара практически пополам сложился капот, а от переднего бампера и вовсе ничего не осталось.

Случай – страховой, но автоледи решила нанять адвоката. Вслед за Эдвардом Билом, интересы которого представляет Сергей Жорин, известный по громким делам знаменитостей, Маничкина обратилась к не менее медийной адвокатессе, Екатерине Гордон. Это она предложила Эдварду Билу мировую. Причем сделала это не заказным письмом, как положено по закону, а через видео обращение.

Audi RS6 Эдварда Била. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- Я знаю, Эдвард, что вы в присутствии сотрудников ГИБДД обещали купить каждому участнику этого страшного ДТП по тачке. Если это действительно были слова не мальчика, а мужа, если вы действительно раскаиваетесь и хотите урегулировать вопрос в досудебном порядке с моей доверительницей, то обращаетесь, - вот текст видеообращения, которое записала Катя Гордон.

Умышленно или случайно, но этим роликом Екатерина подтолкнула блогера к новому если не преступлению, то правонарушению. Еще 3 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенной деятельности. Ему не только запретили выходить из дома после 20.00, но и пользоваться интернетом. Так что посмотри он этот ролик, в квартиру нагрянут приставы, а там глядишь и под полный домашний арест поместят.

Скандальный блогер Эдвард Бил. Фото: СОЦСЕТИ

Ранее Эдвард Бил через своих адвокатов действительно пообещал компенсировать ущерб всем участникам аварии. Но пока дальше устного заявления дело не пошло.

МНЕНИЕ

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