С новой жизнью! С новой школой!

По инициативе губернатора Андрея Воробьёва в роддомах мамам вручают подарочные наборы для новорожденных «Я родился в Подмосковье!».

- Большое спасибо! - с небольшим акцентом говорит мужчина с экрана. Француз Жюльен Дув обращается к подмосковным врачам.

Его жена - россиянка по имени Анна. Пара живет на родине мужа, но при этом в 2020 году супруги специально прилетали рожать в подмосковный город Щелково, в здешний перинатальный центр - по программе «Мягкие роды». Так появилась на свет маленькая Александра.

В феврале 2021-го здесь же, в Щелкове, родили третьего ребенка американцы Марина и Рой Весфол. И тоже специально приезжали в Россию именно на роды.

«ЕЩЕ БОЛЬШЕ СЧАСТЛИВЫХ ИСТОРИЙ!»

Впрочем, ничего удивительного в этом нет. В Подмосковье сейчас действует 7 перинатальных центров, и все они оцениваются на самом высоком уровне как «золотой стандарт» - по уникальной современной аппаратуре и блестящим специалистам, которые помогают спасать детей и мам. Основной профиль «перинаталок» - именно исключительные случаи, когда врачи обычных роддомов бессильны. Недоношенные дети с экстремально низким весом, малыши и мамочки с патологиями.

Поэтому вовсе неудивительно, что рожать в Подмосковье сегодня едут не только жители соседних регионов, в том числе из Москвы, но и из-за границы.

5 апреля мир отмечает Международный день неонатолога (так называют специалистов, которые изучают развитие, болезни и патологии новорожденных). Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Щелковском перинатальном центре поздравил медиков и поблагодарил их за работу.

- Неонатологи и все, кто задействован в акушерстве, не только принимают роды, но еще и жизни спасают. Я благодарю всю команду перинатального центра за профессиональное отношение к делу, - сказал губернатор. - В прошлом году в Подмосковье родилось 79 тыс. малышей, мы первые в стране по приросту рождаемости. Задача - эту традицию продолжать. Мы очень хотим, чтобы у нас рожали, у нас жили - и жили при этом комфортно.

В Щелковском перинатальном центре выхаживают детей даже со сложными патологиями. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

НАГРАДЫ ДЛЯ ПРОФИ

Андрей Воробьёв передал сотрудникам перинатального центра награды за профессионализм, проявленный в самых сложных ситуациях.

Главврач Андрей Пастарнак награжден Почетной грамотой Президента России. Во время пандемии в центре сумели оперативно отстроить систему так, чтобы в случае положительного теста на ковид у матери новорожденных тут же переводили в другое отделение под внимательный контроль специалистов.

Награды Московской области получили еще 7 сотрудников центра. В январе 2020 года здесь провели уникальную операцию. Случай действительно особенный. При рождении маленькая Ева весила всего 620 граммов. При этом девочке сразу был поставлен очень сложный диагноз - порок развития кишечника. Требовалось срочное медицинское вмешательство. Еву спасали специалисты Щелковского перинатального центра Людмила Малютина, Александра Дружба и Юрий Кучеров. Операция длилась два часа. Затем был долгий процесс выхаживания малышки, восстановления. Спустя четыре месяца Еву выписали. Сейчас за ней продолжают следить педиатры, но самое главное - девочка растет и развивается на радость родителям.

Современные школы позволяют получать качественное образование. Фото: Павел ПОПОВ

ШКОЛЫ НОВЫХ СТАНДАРТОВ

Московская область - один из лидеров в стране по рождаемости (см. «Конкретно»). Число жителей постоянно растет, следовательно, каждый год увеличивается и число первоклашек. Поэтому в Подмосковье продолжается строительство новых школ и учебных корпусов. При этом параллельно со стройкой происходит и техническое оснащение школ современными устройствами, учебными материалами, новой инфраструктурой. В итоге регион получает систему образования совершенно нового стандарта качества.

Благодаря запуску с начала нынешнего учебного года нового корпуса гимназии № 2 в Щелкове в учебном заведении удалось ликвидировать вторую смену. Современное здание с просторными классами, медиацентр, два спортзала, актовый зал, мастерские для уроков труда. На территории - целый спортивный городок, где можно играть практически во все командные игры.

- Мой сын пошел в первый класс в этом году, - рассказывает Елена Чамзинская. - Школа просторная, светлая, теплая. Находится в шаговой доступности, поэтому сын сам приходит домой, можно не бояться. Мы очень довольны.

Андрей Воробьёв пообщался в гимназии с ребятами из кадетского класса. Дети рассказали, что, кроме уроков, у них проходят занятия по медподготовке и оказанию первой помощи. А в свободное время кадеты помогают ребятам из детдомов.

Губернатор зашел в одну из мастерских, где мальчишки учатся работать на новых столярных станках.

- Раньше нам очень не хватало станков для обучения ребят, - говорит директор школы Маргарита Станиславовна Силантьева. - А теперь мы видим, как это помогает получать новые навыки. Многие наши ребята после школы готовятся поступать в местный колледж, получат хорошие рабочие профессии.

К концу 2021 года в Подмосковье планируют ввести 39 новых школ для 27 тысяч учеников.

- Мы стройку социальных объектов не останавливали в ковид. Все 50 школ, заложенные в 2019-м, введем в срок, - отметил Андрей Воробьёв. - Подмосковье растет, в год плюс 40 тысяч школьников. Поэтому в ближайшие 3 года будем сдавать ежегодно еще по 30 школ. Мы строим по новым стандартам, чтобы сдавать школу не за 2 года, а хотя бы за полтора. Новые стандарты стараемся внедрять и в самом образовании - ребята должны учиться в комфорте, получать хорошие знания, чтобы затем поступать в лучшие учебные заведения.

В разговоре с местными жителями губернатор пообещал, что по их просьбе строительство школы в ЖК «Финский» начнется на год раньше запланированного срока: «В этом году начнем строительство, активная фаза будет в следующем году».

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО

Территория чистой воды

Андрей Воробьёв проверил, как проходит реконструкция Щелковских очистных сооружений. Работы ведутся в рамках президентского нацпроекта «Экология».

Щелковские очистные сооружения - крупнейшие на территории Московской области. Здесь обеззараживают сточные воды сразу из нескольких крупных муниципалитетов - Пушкина, Щелкова, Ивантеевки, Королева и Фрязина. Возводили их еще больше полувека назад, когда действовали совсем другие стандарты. Чтобы местных жителей не беспокоили неприятные запахи, а воздействие на экологию было минимизировано, губернатор поручил провести реконструкцию объекта.

Сейчас здесь проходит первый этап реконструкции. Полностью все работы должны быть завершены в 2023 году. После этого мощность очистных сооружений в Щелкове серьезно вырастет - с 320 тысяч кубометров воды в сутки до 400 тысяч.

КСТАТИ

По инициативе губернатора Андрея Воробьёва в роддомах мамам вручают подарочные наборы для новорожденных «Я родился в Подмосковье!». Здесь все необходимое для первых месяцев жизни малыша. Вместо набора можно получить 20 тыс. рублей.