«У него автомат и он пьяный»: Москвич обстрелял прохожих из окна квартиры

Мужчина стрелял из автомата по прохожим Фото: Евгения ГУСЕВА

О вооруженном мужчине изначально сообщил доставщик пиццы. Молодой человек привез заказ в одну из многоэтажек Зеленограда, позвонил в домофон. А на указанном этаже его встретил мужчина с автоматом наперевес. Обалдевший курьер поспешил отдать пиццу и пулей вылетел из подъезда, набирая номер 112.

- Там мужчина с автоматом. Кажется, он пьяный, - сообщил мигрант дежурному.

Спустя несколько минут к подъезду подкатила патрульная машина.

Полицейские поднялись, начали звонить в дверь, но хозяин не открыл.

Сотрудники полиции остались дежурить у дома. И не зря.

- Около девяти часов вечера мужчина произвел несколько выстрелов из окна в сторону прохожих, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - По предварительной информации, стрельба велась из охолощенного оружия (то есть, списанный АК подвергся «ремонту», после которого он не может стрелять болевыми патронами, - Авт.).

По словам сотрудников пресс-службы московской полиции, мужчина задержан. И он действительно находится в состоянии алкогольного опьянения.

Проводится проверка.

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