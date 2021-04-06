Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «Для московских промышленников заработал чат-бот»

Чтобы задать вопрос и получить консультацию, необходимо на платформе «Телеграм» перейти в чат-бот @PromMos_Robot и нажать на /start. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В столице запустили чат-бот @PromMos_Robot, который работает на платформе «Телеграм». Его создали в Агентстве промышленного развития Москвы. Новый сервис помогает промышленникам оперативно получать актуальную информацию о субсидиях и других мерах поддержки, подобрать площадку для размещения своего предприятия. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Чат-бот в мессенджере «Телеграм» специально создан для оперативной поддержки и консультации промышленных предприятий, - отметил заместитель мэра Москвы. - С его помощью представители бизнеса могут оставить заявку по возникающим у них вопросам онлайн, без звонков к специалистам. Это очень удобно и существенно экономит время. В чат-боте можно получить актуальную информацию о действующих субсидиях и запуске новых продуктов на территории Москвы, узнать о возможностях технологического аудита, а также уточнить, какое ведомство отвечает за тот или иной вопрос».

Чтобы задать вопрос и получить консультацию, необходимо на платформе «Телеграм» перейти в чат-бот @PromMos_Robot и нажать на /start. После этого бот под названием «Горячая линия поддержки промышленности Москвы» попросит указать ИНН предприятия, его фактический адрес, а также ФИО, должность и контакты для обратной связи пользователя.

«Эти данные бот передаст специалисту Агентства промышленного развития, который удаленно подберет необходимые сведения и направит их пользователю по указанным в обращении контактам, - уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Кроме того, промышленники могут напрямую пообщаться со специалистом Агентства в чат-боте, если вдруг у них появятся дополнительные вопросы».

Напомним, в феврале этого года в Москве появилась горячая линия по поддержке промышленных предприятий - (495) 539-59-99 (добавочный 3). По телефону можно проконсультироваться со специалистами Агентства промышленного развития, а также узнать об ограничениях движения грузовиков весом более 3,5 тонн на территории Москвы, которые начнут действовать с 5 мая.