В Москве досрочно заработал велопрокат: что делать, если вы сдали велосипед, а система не остановила поездку

Городской велопрокат в Москве открыли на пару недель раньше срока. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погодка шепчет, а потому городские власти не стали дожидаться последних чисел апреля и открыли городской прокат на пару недель раньше. Самокаты на станциях появились 4 апреля, а велосипеды 6-го - во вторник. Уже в восемь часов утра пункты проката на карте мобильного приложения «Велобайк» стали расти как грибы. Теперь они есть даже в самых дальних районах столицы, в том числе в Новой Москве, Южном Бутове, Капотне и других (всего станций на сегодняшний день - 663, а велосипедов - 6,5 тыс).

Однако в первый день работы не обошлось без технических неполадок.

Уже в восемь часов утра пункты проката на карте мобильного приложения «Велобайк» стали расти как грибы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОЕХАЛИ... С ДЕСЯТОЙ ПОПЫТКИ

Что касается городского велопроката, то я в этом не новичок. Пользовался еще старыми терминалами - с металлическими кнопками. Ездил на репортажи. Колесил по городским паркам. Тестировал велодорожки. Работал инспектором ЦОДД. В конце концов, просто гонял по набережным в законный выходной день.

И потому все действия относительно этой услуги у меня доведены до автоматизма.

Открываю мобильное приложение «Велобайк», оплачиваю суточный тариф (155 руб за доступ к двухколесному другу, дальше идёт оплата по факту - за первый час катания 30 руб, за второй 103... и т.д). Получаю смс-ку о том, что оплата прошла успешно и что я могу кататься ближайшие 24 часа. Ввожу на рулевом дисплее логин и пароль (их вам присылают во время регистрации - после того, как скачаете приложение), выдёргиваю велосипед из ячейки... и еду.

Процедура занимает три-четыре минуты. Но только не на этот раз.

Чистопрудный бульвар. Станция №37. Велики стоят рядком перед памятником Грибоедову. Где-то треть из них отсутствует (видимо, кто-то уже пользуется). А остальные - выдают ошибку. На одном ввёл свои данные, на втором, на третьем... Очередной комариный занудный писк и надпись «error».

Погодка шепчет, а потому городские власти не стали дожидаться последних чисел апреля и открыли городской прокат на пару недель раньше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пришлось идти на следующую станцию. №17. С пятой попытки велосипед, наконец, освободился из тисков. И начался отсчет времени.

По Бульварному кольцу, надо признать, ехать очень комфортно. Потому как есть велодорожки и даже свои маленькие светофоры. Чувствуешь себя законником. Не прячешь глаза от недовольных прохожих, как это часто случается на тротуаре. Хотя и ругаешься про себя на нерадивых автомобилистов, заехавших на велодорожку (чаще всего это либо таксисты, либо водители, выгружающие товар из мини-грузовичков).

В общем с катанием никаких проблем. Промчался мимо пруда на Патриарших (ещё замёрзшего), затем с горочки по Покровскому бульвару, свернул на Солянку и оказался на Славянской площади. Там как раз станция проката. И есть свободные ячейки.

ВАМ ГРОЗИТ ШТРАФ 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Вам - то есть мне. Паше Клокову. Ничем не нарушившему закон.

Но обо всё по порядку.

Две или три ячейки мой велосипед не приняли (спишем на первый день работы и ради справедливости заметим, что такое случается и в другие дни, когда система отлажена).

Но в итоге устройство щелкнуло и на экране отобразилась надпись «Ок! Возврат».

Я несколько раз подергал за руль - порт сработал надёжно. Затем в ожидании финальной смс-ки разблокировал смартфон. Но ничего не получил.

Как жаль, что у нас сервис сначала запускают и лишь потом как-то правят, корректируют. Надо бы наоборот.

Я вновь подергал велосипед. Зажат намертво.

В первый день работы велопроката не обошлось без технических неполадок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вздохнул. И поехал на метро домой.

И лишь спустя три часа выяснил, что моя поездка не окончена! Ячейка велосипед приняла, но время не остановила! В приложении в разделе «карта» по-прежнему шел отсчет времени. И уже накапало на 1030 рублей.

В техподдержке (+7-495-966-46-69) мне сказали, что нужно возвратиться на Славянскую площадь и завершить прокат. Объяснил (раз пять), что я его завершил. Что приехать конкретно сейчас на ту же станцию не могу (потому как надо писать в номер репортаж о всех этих безумных приключениях, - прим. ред). Назвал персональный номер велосипеда (он указан на раме внизу, да и в приложении тоже). Указал точный адрес пункта, от которого я стартовал. Воспроизвел время.

Тем не менее секунды продолжали капать как свинец.

Девушка приняла обращение и сказала, что ответ будет в течение суток. За это время от моего состояния ничего не останется! Это разорение. Банкротство. Крах.

А теперь главный вывод из всей этой истории (которая ещё не кончилась). Не оставляйте велосипед, если вам не пришла смс-ка! В ней должно быть написано: «Прокат завершен. Длительность такая-то. К оплате столько-то рублей».

Сейчас пункты московского велопроката есть даже в самых дальних районах города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если не пришла, вытаскивайте велосипед и попробуйте припарковать его в соседнюю ячейку. Или даже на соседнюю станцию.

Я, кстати, пытался это сделать, но экран на касания не реагировал. Получилось так, что транспорт сдан, а поездка продолжается. До сих пор!

Ещё через какое-то время от сервиса пришло сообщение: «Продолжительность вашего проката составляет более четырех часов - стоимость от 1000 руб. Если ещё пользуетесь велосипедом, то игнорируйте это письмо. Если оставили велосипед на станции, пожалуйста, вернитесь как можно скорее и завершите прокат. Иначе велосипед могут украсть и кто-то покатается за ваш счет. Велосипед блокируется через 48 часов с момента начала аренды. В случае невозврата с пользователя может быть взыскан штраф 30 000 рублей. Если не можете вернуться на станцию, позвоните по телефону +7 (495) 966-46-69 (позвонил - трубку никто не берет, - прим. авт) или направьте ответное письмо с указанием местоположения велосипеда. При самостоятельном завершении проката возможен перерасчёт его стоимости».

P.S. Надеюсь, этот неприятный случай станет уроком не только для меня, но и для наших читателей. Я уже собрался ехать назад на станцию, но тут пиликнула смс-ка. «Прокат завершен! Длительность 26 минут. К оплате 0 руб». То ли система сама отвисла. То ли сотрудник из техподдержки приехал на место раньше меня. По сути, не так важно. В приложении тоже секунды больше не капают. Предложили оценить состояние велосипеда. Я лайкнул.

Самокаты на станциях появились 4 апреля, а велосипеды 6-го - во вторник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК ПОКАТАТЬСЯ НА САМОКАТЕ

На сегодняшний день в столичном кикшеринге семь операторов и пять тысяч электросамокатов (55 районов Москвы - более 500 тыс активных пользователей). Для поездки нужно зарегистрироваться в приложении одного из операторов (Whoosh, Urent, Карусель, Samocat Sharing, Lite, E-motion, EcoWay). Привязать к приложению банковскую карту. Найти самокат на онлайн-карте и начать аренду, отсканировав QR-код на руле и отстегнув замок. Стоимость - от 5 руб за минуту поездки (плюс от 25 до 50 руб за доступ к самокату). Ограничение скорости - до 25 км/ч. Завершить поездку можно только на станции проката.