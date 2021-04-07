Ко Дню космонавтики библиотеки и культурные центры Москвы приготовили 200 лекций, мастер-классов и спектаклей

Москва готовится встречать юбилейный День космонавтики. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

12 апреля будут отмечать День космонавтики. В этом году полету Юрия Гагарина вокруг Землю на космическом корабле «Восток-1» исполняется 60 лет. К празднику 109 столичных библиотек и 40 культурных центров подготовили специальную программу.

— В апреле библиотеки и культурные центры проводят серию занятий, приуроченных к юбилею первого полета человека в космос. До конца месяца пройдет около 200 познавательных и творческих программ. Все мероприятия объединит тема космоса. Форматы самые разные — от мастер-классов и лекций до квестов и спектаклей. Интересно будет и детям, и их родителям, — цитирует слова вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной портал mos.ru.

Вход на большинство мероприятий бесплатный. Для посещения некоторых необходима предварительная регистрация. Вход в масках и перчатках. В процессе нужно соблюдать социальную дистанцию.

КОНКРЕТНО

Какие мероприятия планируются

7 апреля, 17:00. В библиотеке № 161 (Загородное шоссе, 9, корпус 1) лекцию «Земля в иллюминаторе». Познакомят с историей названия созвездий и расскажут, как выбирали кандидатов для первого полета в космос. В конце занятия разыграют викторину.

10 апреля, 14:00. В центральной детской библиотеке № 226 (Химкинский бульвар, 16, корпус 1) занятие проведет кандидат технических наук Марина Князева. Речь пойдет об истории развития отечественной и мировой авиации и космонавтики. Покажут документалки о космосе, научат делать ракету в технике оригами.

11 апреля, 12:00. В культурном центре «Вдохновение» (Литовский бульвар, дом 7) постановка «Три космонавта», созданный по мотивам сказки классика мировой литературы Умберто Эко.

30 апреля, 17:00. В библиотеке № 21 (Клары Цеткин, 11, корпус 1) рассказывают про тренажеры для космонавтов и луноходы.

Подробное расписание и программа на сайте «Онлайн.Библиогород».