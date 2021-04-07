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Общество7 апреля 2021 7:00

Строгинский мост в Москве частично закрывается из-за капремонта

Переправу полностью обновят до конца года
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

На северо-западе столицы стартовал капитальный ремонт Строгинского моста. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Такое решение принято из-за нарушения гидроизоляции, деформационных швов и колейности дорожного покрытия, - объяснил заммэра. - Последний раз капремонт сооружения проводился в 1999 году».

По его словам, состояние всех мостов в Москве строго контролируется. Специалисты постоянно проводят комплексные обследования каждой переправы. Затем делают текущий ремонт, а при необходимости и капитальный. «Только в этом году в столице отремонтируют 34 мостовых сооружения», - отметил глава Комплекса городского хозяйства.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Во время капремонта Строгинского моста:

- полностью заменят мостовое полотно на проезжей части и тротуарах, гидроизоляцию и деформационные швы;

- обновят рельсы и железобетонные плиты на трамвайных путях;

- проведут переборку ступеней лестничных сходов;

- восстановят гранитную облицовку пьедесталов декоративных фонарей-скульптур;

- заменят ограждения тротуаров;

- поставят фонари с энергосберегающими светильниками.

Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

КАК БУДУТ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ МАШИНЫ И ПЕШЕХОДЫ

Ремонт пройдет в четыре этапа с частичным ограничением движения. Для машин оставят две полосы в каждом направлении. Для пешеходов - один тротуар.

Для сохранения маршрута трамваев запустят реверсивное движение по одному из путей. Их проезд будет регулироваться временными светофорами.

КОГДА ОТКРОЮТ

Строгинский мост планируют обновить до конца декабря этого года.

Москва: транспорт