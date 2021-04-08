«Бум клещей в Москве ждем к середине апреля»: пять простых вопросов о том, как защитить собак от паразитов

Обработка городского парка от клещей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Снега в столице все меньше и меньше, а кое-где уже и травка начала зеленеть: весна пришла, а вместе с ней и клещи. Ветеринары во всю трубят: столичным собаководам пора позаботиться о защите своих питомцев. Но как все сделать правильно? На пять простых вопросов о клещах ответил известный московский ветеринарный врач высшей категории, Михаил Шеляков.

1. Когда в Москве начинается сезон клещей?

- Еще каких-то 20 лет назад Москва не была их местом обитания. К нам они перебрались из Сибири и не только прижились, но и максимально адаптировались к мегаполису. Сейчас в Москве клещи активны буквально круглогодично. К нам этой зимой поступила укушенная собака во время морозов - 20. Хозяин выгуливал ее у нефтеперерабатывающего завода в районе Копотня. На этой территории даже в лютые морозы зеленеет трава. Так что клещи активны там все 12 месяцев. Был еще интересный случай с песиком, хозяин которого выгуливал его в зимнем саду элитного ЖК на Ленинградском проспекте. Оказалось, что клещи поселились внутри здания в огромных клумбах. Уже после лечения территорию обработали от паразитов. Но это единичные случаи. Максимально активными клещи будут в середине апреля. В Москве встретить паразитов можно не только в парках и лесных зонах, уже много лет они живут на территории всего города. Поэтому сейчас самое время провести обработку своих собак.

2. Чем клещи могут заразить собак и насколько это опасно?

- Клещи заражают собак бабезиозом плотоядных. Обывателям он более известен как пироплазмоз. Заболевание опасно именно для собак, случаев заражения кошек пока не выявлено. В случае отсутствия лечения болезнь приводит к летальным исходам. Еще каких-то 10 лет назад смертность от пироплазмоза составляла 50 процентов. Сейчас медицина шагнула вперед и благополучно выздоравливают почти 90 процентов собак. Правда, часто болезнь приводит к хроническим проблемам с печенью и почками.

3. Как понять, что собаку укусил клещ и всегда ли нужно обращаться к ветеринару?

- Обращаться к ветеринару нужно сразу же после того, как хозяин обнаружил укус клеща. Но! Найти клеща на собаке далеко не всегда возможно. Паразиты весьма ловко прячутся в шерсти и заметить их непросто, особенно на собаках темного окраса. В таком случае нужно обратить внимание на состояние собаки. Как правило, животные теряют аппетит, наступает слабость в задних конечностях. Еще один признак, это темный цвет мочи. Он говорит уже о прогрессирующем течении болезни и в такой ситуации в клинику стоит обратиться немедленно. Известны лишь единичные случаи, когда иммунитет собаки сам справляется с болезнью. Рассчитывать на это я никому не советую. Сама болезнь диагностируется простым анализом крови, который будет готов в течение часа. В зависимости от степени развития заболевания вам подберут лечение: иногда достаточно одного укола, но зачастую собакам приходится проходить лечение стационарно. Укус клеща может обойтись хозяину в сумму от 10 до 100 тысяч рублей.

Исследование клеща на наличие антигена вируса клещевого энцефалита в лаборатории. Фото: Мария ЛЕНЦ

4. Какой способ защиты от клещей самый эффективный?

- Я расскажу о четырех способах, которые сегодня доступны владельцам собак.

Спреи

Средство наносится на все тело собаки. Главный плюс спреев – это скорость. Сразу после обработки собаку можно безопасно выгуливать. Минус в том, что действие спрея легко нейтрализует солнце или дождь, а обработки хватит максимум на неделю. Рекомендую использовать спреи только как дополнительный способ защиты, например, когда вы планируете поездку с животным в лес или на дачу.

Цена: от 200 до 1500 рублей.

Ошейник

Ошейники от блох и клешей – это самый популярный и одновременно самый неэффективный способ защиты. Владельцы собак выбирают его из-за простоты: надел и забыл. Некоторые производители обещают защиту до 4 месяцев. Но как показывает практика, клещи давно адаптировались почти ко всем видам ошейников. К нам поступали собаки, которых паразиты кусали прямо под ошейником. Еще один минус: это его зона действия. Большинство моделей защищают от укусов только голову и грудь собаки. Паразитов это, конечно, не остановит. Рекомендую использовать этот способ защиты только как дополнительный.

Цена: от 100 до 2000 рублей.

Капли на холку

Это одно из самых эффективных средств защиты, которое действует до 4 недель. Капли наносят на холку, после чего вещество распределяется через жировые железы. Средство можно наносить только на грязную шерсть. До процедуры собаку нельзя купать как минимум неделю. Главный минус - это запрет на купание и после обработки. Средство смывается водой, а весной животные особенно нуждаются в гигиенических процедурах. В целом, при соблюдении инструкции капли на холку – эффективны. Но стоит понимать, что обработку нужно повторят каждый месяц. При этом даже один день задержки может привести к укусу клеща.

Цена: от 150 до 700 рублей.

Таблетки

Это самое надежное средство защиты из всех существующих. Они появились 10 лет назад и на моей практике не было ни одного случая, показавшего неэффективность. В зависимости от производителя таблетки обеспечивают защиту от одного до трех месяцев. Главный минус – это высокая цена. Многим владельцам собак кажется, что прием препарата внутрь вреден для их питомца, но это миф. Современные таблетки безопасны для собак даже в период лактации и беременности.

Цена: 1500 до 3000 рублей.

5. Правда ли, что клещи особенно опасны для собак мелких пород?

- Размер собаки влияет только на ход течения болезни. Заразиться могут абсолютно все породы. У мелких и средних пород собак болезнь развивается быстрее, но при этом и выздоравливают они довольно активными темпами. У крупных пород болезнь развивается медленно и течение болезни иногда затягивается на месяцы.

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