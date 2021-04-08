Курсировать мультяшный поезд будет в течение полугода Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Поезд, оформленный кадрами из знаменитых советских и современных мультфильмов, запустили в московском метро. Его оформили к 85-летию "Союзмультфильма". Прокатиться в компании с Волком и Зайцем из "Ну, погоди!" можно с 8 апреля.

- Поезд будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро. Внутри поезда не только любимые герои, но еще много интересных фактов о киностудии и истории создания самых известных картин, - рассказали в Московском метрополитене.

Поезд, оформленный кадрами из знаменитых советских и современных мультфильмов, запустили в московском метро Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Поезд запустили в День российской анимации. На вагонах можно увидеть Вовку из "Тридевятого Царства", Бременских музыкантов, героев из нового "Простоквашино", Оранжевую корову и Зебру в клеточку.

Мультяшный поезд с Волком из "Ну, погоди!" запустили в метро Москвы Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Курсировать мультяшный поезд будет в течение полугода, напоминая о 85-летии со дня рождения студии "Союзмультфильм" (была создана в Москве 10 июня 1936 года). За время ее существования выпущено более 1500 мультфильмов, которые стали неотъемлемой частью русской культуры.

- В этом году мы выпустим новые серии "Ну, погоди!", для легендарной саги о погоне Волка за неуловимым Зайцем подготовили новую авторскую версию мелодии "Водные лыжи", аранжировку сделал Иван Дорн. Новый проект не будет продолжением классического мультфильма, а представит новые сюжеты о приключениях Волка и Зайца, которых озвучивают шоумены Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев, - рассказали в студии "Союзмультфильм".

Поезд будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столичном метро специально к запуску мультяшного поезда выпустили мульт-"Тройки". Купить карты с Карлсоном, Чебурашкой и Попугаем Кешей можно в кассах метро, но не на Серпуховско-Тимирязевской линии, а на Кольцевой линии либо на станциях внутри кольца. Всего выпустили 20 000 экземпляров.