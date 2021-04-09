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Происшествия9 апреля 2021 11:35

Ребенку сломали руку во время игры в детском саду

Родители привезли шестилетнего мальчика в больницу
Наталия ЕРОШКИНА
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При любых травмах, особенно когда за помощью обращаются несовершеннолетние, медики выясняют обстоятельства, при которых получено повреждение.

При любых травмах, особенно когда за помощью обращаются несовершеннолетние, медики выясняют обстоятельства, при которых получено повреждение.

Фото: Александр ГЛУЗ

Несколько дней назад вечером в Одинцовскую ЦРБ родители привезли шестилетнего Илью (имя изменено). Мальчик держался за правую руку и жаловался на сильную боль в районе плеча. Врачи направили ребёнка на рентген и диагностировали перелом. При любых травмах, особенно когда за помощью обращаются несовершеннолетние, медики выясняют обстоятельства, при которых ребёнок получил повреждения. О каждом таком пациенте врачи обязаны сообщать в полицию. Илья рассказал как играл с ребятами в детском саду. Один из мальчиков сильно дёрнул его за руку, с тех пор боль в руке только усиливалась. Когда за мальчиком приехала мама, Илья рассказал о случившемся и они направились в больницу.

— Обратился малолетний с родителями. У ребёнка был диагностирован перелом правой плечевой кости. Со слов пациента, повреждения получены в детском саду, его за руку дёрнул мальчик, — сообщил источник kp.ru

Информацию врачи передали в полицию. Там по данному факту начали проверку, в детский сад направили сотрудников ПДН.

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