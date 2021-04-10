Туристам разрешили проносить еду и напитки в московский Кремль

Спустя девять лет Федеральная служба охраны (ФСО) актуализировала правила посещения Кремля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спустя девять лет Федеральная служба охраны (ФСО) актуализировала правила посещения Кремля. Новый приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

— В обновленных правилах посещения Московского Кремля, Мавзолея и Некрополя у Кремлевской стены актуализированы современные требования к посетителям, — рассказали в пресс-службе ФСО.

Московский Кремль открыт для посещения ежедневно, кроме четверга, с 10.00 до 17.00. Однако с мая по сентябрь, в период высокого туристического сезона, время посещения увеличивается, а в период зимних школьных каникул – устанавливаются дополнительные дни и часы посещения, так как проводятся массовые новогодние мероприятия.

Открыты новые туристические зоны и выход посетителей через Спасскую башню, а не только через Кутафью башню и Боровицкий проход. Как и раньше, на территорию Кремля нельзя приходить с оружием, боеприпасами, беспилотниками, взрывчаткой, с животными, лыжами, велосипедами, а также в состоянии алкогольного опьянения. Но по новым правилам гости и туристы на территорию Московского Кремля, некрополя у Кремлевской стены и в Мавзолей смогут взять с собой малогабаритные предметы и личные вещи. Маломобильные граждане могут использовать для передвижения кресла-коляски.

- Разрешается проносить папки, сумки (размеры которых не превышают 400х300х100 миллиметров), прогулочные рюкзаки (450х350х200 миллиметров), зонты, портативные электронно-вычислительные устройства и средства мобильной связи, бутилированные безалкогольные напитки в прозрачной пластиковой емкости (не более 1 литра), непитьевые продукты питания, за исключением упакованных в непрозрачные емкости (общим весом не более 1 кг), кино-, фото-, видеоаппаратуру, - значится в приказе ФСО.

Сотрудники ФСО имеют право проверить документы, предоставляющие посетителям право прохода. Закрытыми для посещения остаются охраняемые зоны в Московском Кремле: Арсенальная улица, Сенатская улица, Дворцовая улица, Дворцовый дворик, Центральный сквер, Тайницкий сад, Ивановская площадь, за исключением участка музеефицированных археологических раскопов.