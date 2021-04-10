В московских театрах появился бесплатный Wi-Fi

Интернет стал доступен в нескольких зданиях, в них установили 18 точек доступа Фото: Shutterstock

Городская сеть Wi-Fi начала работать в столичных театрах. Бесплатный интернет появился в зданиях Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Московском драматическом театре «Модерн» и детском музыкальном театре «Экспромт». Всего в них установлено 18 точек доступа.

- Жителю любого современного мегаполиса важно, чтобы хороший интернет всегда был под рукой — для работы, учебы, общения. Городской Wi-Fi уже есть на многих улицах Москвы, в библиотеках, домах культуры, музеях. Теперь точки доступа установили в столичных театрах. Подключиться к Wi-Fi сейчас можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры, — рассказала Наталья Сергунина, заммэра Москвы.

Бесплатный Wi-Fi в городе доступен в пределах Садового кольца и Третьего транспортного кольца, в парках и общежитиях вузов, в столичном метро и автобусах. Пользоваться беспроводным интернетом удобно, перемещаясь по городу, без повторной авторизации.

- В 2020 году появилось более 1000 новых точек подключения. Из них свыше 400 расположены внутри Садового и Третьего транспортного кольца, остальные — на отреставрированном Северном речном вокзале, в трех общежитиях Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в домах культуры, - рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы.

Всего же в Москве сейчас более 20 200 точек подключения к бесплатному Wi-Fi. Воспользоваться интернетом москвичи могут в библиотеках, музеях, культурных центрах, кинотеатрах сети «Москино» и киноклубе-музее «Эльдар, а также в 45 парках.

Важно

Как подключиться к бесплатному Wi-Fi в Москве?

- выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free,

- открыть браузер,

- пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ru или номера телефона, на который придет смс с кодом,

- нажать на кнопку «Войти в интернет».