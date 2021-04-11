Как выглядит легендарный кинотеатр «Художественный», открывшийся в Москве после ремонта

Тусовка, ужин, кинопросмотр - всё в одном месте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Внутри это здание, построенное в 1909 году на Арбатской площади, чем-то напоминает Английский клуб, в который почему-то пускают не только мужчин, но и женщин с детьми. И среди условий на входе о дворянском происхождении речи не идёт. Достаточно надеть маску.

Зато внутри «шик! блеск! тру-ля-ля!» Глаза разбегаются.

Внутри это здание, построенное в 1909 году на Арбатской площади, чем-то напоминает Английский клуб Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мраморный пол, настенная живопись, фонтан до потолка, мягкие диваны, библиотека, ресторан со стерляжьей ухой и маринованными белыми грибочками, винтовая лестница в духе модерна (с красной дорожкой), лепнина, люстры (не меньше, чем на Курском вокзале), овальный витраж на потолке... А, и чуть не забыл - кинозалы! Ради которых всё затевалось. Их в «Художественном» четыре - один большой, один малый и два камерных. Зрители после показа уходить не спешат. И проводят сами себе экскурсию по обновлённым помещениям.

Внутри «шик! блеск! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Контингент самый разный. Есть пролетариат, пенсионеры, студенты. Есть богемные барышни в вечерних платьях. Есть золотая молодежь, успевшая облюбовать столики в ресторане «Niki».

Вот и получается, что в одном месте публика читает книги, в другом (за стенкой) смотрит фильм Вадима Перельмана, ещё чуть дальше - выпивает, делает селфи, общается. Ну и так далее.

Многие приходят просто поглазеть на внутреннее убранство Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тусовка, ужин, кинопросмотр - всё в одном месте.

Конечно, тем, кто пришёл исключительно на сеанс любимого режиссёра, вся эта пышность ни к чему («сошёл бы и свой табачок»). С другой стороны, не всякий, пришедший отужинать, зайдёт в кинозал. Особенно если распробует как следует морского ежа, стейк белуги горячего копчения, лосося со сметанкой, вареники с печёным картофелем и сморчками, блины с морошкой и фисташками…

КИНОЛЕТОПИСЬ

История кинотеатра «Художественный» началась еще в царской России, когда по проекту Николая Благовещенского на Арбатской площади построили первый в Москве синематограф. Заказчиком был предприниматель Альберт Брокш, который впоследствии решил расширить своё детище. И привлёк к работе знаменитого архитектора Фёдора Шехтеля. С его-то легкой руки уже в советской России появился «Художественный электро-театръ». Двухэтажный. С гардеробом и сценой для музыкантов. И с буфетом! Еще на углах ризалитов должны были разместиться четыре статуи, но заказчик решил сэкономить.

Дальше началась история, о которой можно долго рассказывать. Многочисленные премьеры, показ первого звукового фильма «Путевка в жизнь» (1931 год), лекции, концерты, открытие читальни, бомбардировка в декабре 1941 года, восстановление, статус «первый широкоэкранный кинотеатр в СССР» и многое другое. Вплоть до реставрации, которая началась в 2014 году и вот - закончилась только сейчас.

В одном месте публика читает книги, в другом (за стенкой) смотрит фильм Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первым фильмом, который показали зрителям после долгого перерыва, стал «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли. На премьеру пришли разные гости, в том числе столичный бомонд - Познер, Собчак, Серебряков.

Все сошлись во мнении, что возвращение «Художественного» для Москвы большая радость:

- Историческая архитектура прекрасно сочетается с современным оборудованием - это и удобные кресла, и лазерные проекторы, и звуковые технологии.

Впереди, кроме показов и фестивалей, масса мероприятий, встреч, выставок. А, значит, история продолжается.

В Москве после семилетнего ремонта открылся кинотеатр «Художественный» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адрес: Арбатская площадь, 14 стр 1 (ст. м. «Арбатская»).

Время работы: ежедневно с 9.00 до 3.00.

Стоимость билетов: от 290 до 4000 руб (в зависимости от сеанса, зала и языка оригинала).

Кинопоказ на 12 апреля:

«Девушка, подающая надежды» (18.40, 22.00, 23.50),

«Уроки фарси» (9.00, 11.55, 17.00, 00.10),

«Довод» (14.20),

«Еще по одной» (12.00, 23.20),

«ЗОЖ» (9.50, 13.50, 21.50),

«Эмма» (13.40),

«Маша» (10.00, 16.00, 20.10, 00.20),

«Минари» (11.30, 14.30,15.45, 17.45, 20.00, 21.00),

«Розовое облако» (16.40, 18.00, 22.10),

«Пиноккио» (9.35),

«Барашек Шон: Фермагеддон» (11.45).