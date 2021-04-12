Первенство мира среди юниоров и кадетов по фехтованию закончилось триумфом сборной России

Триумфом сборной России, завоевавшей 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали, завершилось в Каире первенство мира среди юниоров и кадетов по фехтованию. Фото: Augusto Bizzi

Триумфом сборной России, завоевавшей 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали, завершилось в Каире первенство мира среди юниоров и кадетов по фехтованию. Многие из тех, кто сегодня сражался неподалеку от египетских пирамид, через три года увидят Эйфелеву башню, когда будут бороться за медали парижской Олимпиады-2024.

Соревнования в Египте стали первым большим международным турниром для юниоров и кадетов после начала пандемии коронавируса COVID-19. Поэтому некоторые его черты напомнили первенства 30-40-летней давности, когда участникам юниорских чемпионатов приходилось черпать информацию о сопернике непосредственно во время боя с ним. Но затем ситуация изменилась. Сначала юниоры получили свой Кубок мира – серию турниров для спортсменов до 20 лет, проходящую в разных странах на всех континентах. А около десяти лет назад подобное соревнование – Европейский кадетский цикл – стало проводиться и для юных спортсменов в возрасте до 17 лет. И пусть вас не смущает слово «Европейский» в его названии. В этих турнирах уже давно выступают мальчишки и девчонки из США, Канады, Японии, Египта, Китая, Тайваня и других стран, не имеющих к Старому Свету никакого отношения.

Многие из тех, кто сегодня сражался неподалеку от египетских пирамид, через три года увидят Эйфелеву башню, когда будут бороться за медали парижской Олимпиады-2024. Фото: Augusto Bizzi

Вообще с 2008 года, когда Международную федерацию фехтования возглавил россиянин Алишер Усманов, этот вид спорта изменился очень сильно. Прежде всего, с точки зрения массовости. Программы помощи развивающимся федерациям принесли заметные плоды. Намного увеличилось количество стран, принимающих участие в чемпионатах мира всех возрастных групп, и, как следствие, заметно выросла конкуренция. Если раньше борьбу за «золото» в основном вели спортсмены шести-семи ведущих фехтовальных держав, то сейчас никого не удивляют победы на крупнейших турнирах фехтовальщиков из Венесуэлы, Бразилии, Туниса, Гонконга, Ирана и других стран, ранее считавшихся «нефехтовальными».

Расширение географии фехтования наглядно показало и завершившееся первенство мира. Свои первые медали соревнований такого уровня завоевали ребята из Узбекистана, Молдавии, Азербайджана, у самого пьедестала почета появились представители таких экзотических государств, как Американские Виргинские острова или Филиппины. А как были счастливы хозяева турнира египтяне своему первому в истории «золоту», завоеванному в командном первенстве по сабле среди юниоров! Спортсмены и их тренеры сразу после финала бросились на счастливую для них дорожку и буквально расцеловали ее.

Соревнования в Египте стали первым большим международным турниром для юниоров и кадетов после начала пандемии коронавируса COVID-19. Фото: Augusto Bizzi

И все же, если говорить о 18-серийном сериале «Первенство мира среди юниоров и кадетов по фехтованию» в целом, то главные роли в нем традиционно исполнили российские мастера клинка. Наши парни и девчонки поставили свои золотые автографы в каждой из трех частей этого блокбастера, посвященных одному из видов оружия – сабле, рапире и шпаге.

Первое «золото» сборной России принес саблист Кирилл Тюлюков из Арзамаса. Все свои бои Кирилл выиграл с крупным счетом, не позволив усомниться в своем превосходстве над соперниками. А ведь еще десять лет назад фехтования в Арзамасе просто не было. Но при свежепостроенном ФОКе «Звёздный» организовали фехтовальную школу, пригласили тренеров, Федерация фехтования России помогла с инвентарем и оборудованием, и вот он, результат – на пьедестале почета. Теперь в городе есть победитель юниорского первенства мира и кандидат в первую сборную России. И ведь Кирилл – это всего лишь первая арзамасская ласточка. На родине Аркадия Гайдара подрастают и другие интересные фехтовальщики, причем не только саблисты.

Сразу три золотые медали привезли в Россию рапиристы. Двукратным победителем турнира стал петербуржец Захар Козлов, сначала ставший чемпионом в личном первенстве, а затем, вместе с уфимцем Егором Баранниковым, курянином Даниилом Кравцовым и Степаном Мартыновичем из подмосковного Одинцово, завоевавший и командное «золото». Причем в финале с мощнейшей сборной США россияне не отдали соперникам ни одного боя из девяти: семь выиграли, а два завершили вничью.

Также с командой США бились в финале и наши рапиристки. У американок все спортсменки входят в первую сотню взрослого международного рейтинга и не раз выступали на этапах Кубка мира. В нашей стране конкуренция выше, поэтому попасть на элитные международные соревнования юниоркам намного сложнее. Пришлось россиянкам огромную разницу в опыте компенсировать упорством и волей к победе. Получилось: опередив соперниц всего на два укола – 45:43, на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Виталина Анащенкова, Адэлина Бикбулатова, Ангелина Кононова и Дарья Малышева.

Наши парни и девчонки поставили свои золотые автографы в каждой трех из частей этого блокбастера, посвященных одному из видов оружия – сабле, рапире и шпаге. Фото: Augusto Bizzi

В турнире шпажисток сенсацию сотворила 17-летняя уфимка Полина Хаертдинова, хотя от нее этого ждали меньше всего. Не потому, что у Полины недостаточно мастерства или характера. Все это у нее есть. Но прямо перед отъездом в Каир скоропостижно скончался тренер, занимавшийся с ней с самого начала, Михаил Дурнев. Можно себе представить, каким ударом стало это для юной спортсменки. Однако в Египте Хаертдинова фехтовала блестяще, и завоеванная Полиной золотая медаль стала лучшей памятью для ее безвременно ушедшего наставника.

В командных соревнованиях прекрасно проявила себя Айзанат Муртазаева, которая является кандидатом в олимпийскую сборную России. В финале с испанками россиянки считались фаворитом. Возможно, поэтому и занервничала Яна Бекмурзова, уступившая в первом бою Дане Рапосо – 2:5. Но тут на дорожку вышла Муртазаева и своим примером показала, как надо фехтовать в финале – 8:2 против Клаудии Аррибас. Наши шпажистки раскрепостились и от испанок полетели пух и перья. А итоговый счет – 45:16 – впору заносить в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой разрыв в финальных встречах. Авторами победы стали москвички Айзанат Муртазаева, Яна Бекмурзова и Анна Гзюнова, и завоевавшая свое второе «золото» на турнире уфимка Полина Хаертдинова.

А точку, и тоже золотую, поставили на этом турнире ребята-шпажисты. Интересно, что уже в Египте сразу двое из команды отметили свои дни рождения. 7 апреля москвичу Алексею Удовиченко исполнилось 18 лет, а петербуржцу Артёму Саркисяну – 17. И именно им тренеры доверили заканчивать встречу со сборной США, видимо, рассудив, что именинники захотят получить себе подарок из «золота». Так и произошло. Ребята удержали перевес в два укола, добытый в семи предыдущих боях – 43:41, и вместе со своими товарищами по команде, также представлявшими Москву (Егор Ломага) и Санкт-Петербург (Кирилл Гуров), отправились слушать российский гимн на верхней ступени пьедестала почета.

Всего же в честь наших спортсменов в Каире 15 раз поднимался на флагштоке под своды арены трехцветный российский флаг, причем семь раз он реял выше всех. Очень важно и то, что из 15 медалей россияне десять завоевали в личных соревнованиях. Это значит, что главную команду страны в скором времени могут пополнить яркие, неординарные мастера, успешно осваивающие «искусство наносить удары, не получая их», как назвал фехтование Жан-Батист Мольер.