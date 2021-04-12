Собянин и дочь Гагарина открыли выставку «Первый» в Музее космонавтики

Мэр напомнил, что на ВДНХ создан огромный павильон, посвященный космонавтике, с привезёнными со всей страны экспонатами. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В нашей стране и во всем мире сегодня, 12 апреля, отмечают 60-летний юбилей полета в космос Юрия Гагарина. Выставку «Первый» в Музее космонавтики, посвящённую этому событию, открыли сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и Елена Гагарина, старшая дочь Юрия Алексеевича, генеральный директор музея-заповедника «Московский Кремль. В церемонии участвовали ветераны отряда космонавтов. Среди них - Владимир Джанибеков, дважды Герой Советского Союза, Светлана Савицкая, дважды Герой Советского Союза, вторая в мире женщина-космонавт и первая в мире женщина, вышедшая в открытый космос, Сергей Крикалёв, Герой Советского Союза, Герой России, совершивший 8 выходов в открытый космос, а также Тамара Титова, вдова Германа Титова, дублёра Юрия Гагарина.

«Выставка «Первый» посвящена 60-летию первого полета человека в космос - полету Гагарина, - сказал Сергей Собянин. - Огромное спасибо десяткам наших музеев по всей стране, предприятиям ракетно-космической отрасли, семье Гагарина, что позволили создать уникальную экспозицию. Это событие, которое всегда останется с нами, всегда будет являться серьезной вехой в развитии цивилизации».

Мэр напомнил, что на ВДНХ создан огромный павильон, посвященный космонавтике, с привезёнными со всей страны экспонатами.

«Сегодня с «Роскосмосом» работаем над созданием нового Национального космического центра, - отметил Собянин. - Он находится в стройке. Работа кипит. Так что нет никаких сомнений, что страна получит новый космический центр, современный, с передовыми технологиями. Поздравляю всех с праздником».

ЧТО УВИДИМ

Экспозиция «Первый» развернулась в главном зале музея «Утро космической эры». На ней представлено более 100 уникальных экспонатов.

Один из главных артефактов - подлинный спускаемый аппарат космического корабля «Восток», на котором 12 апреля 1961 года был совершён первый в истории человечества космический полёт.

Среди редких экспонатов:

1. Подлинное катапультируемое кресло, в котором Юрий Гагарин совершил полёт в космос и благополучно вернулся на Землю.

2. Документы и личные вещи Юрия Гагарина:

- подлинное свидетельство о рождении первого космонавта Земли, которое открывает выставку;

- самолётик, который в детстве своими руками сделал Юрий Гагарин;

- семейная гармонь, на которой играл отец, но так и не научился играть Юра;

- огромный ковш для литья металла, которым будущий космонавт работал у печи – в ремесленном училище Юрий Гагарин приобрел специальность «литейщик-формовщик»;

- парта с откидной крышкой, за которой сидел Юрий Алексеевич во время обучения в Люберецком ремесленном училище – экспонатом поделился Люберецкий техникум, который сейчас носит имя космонавта;

- модель самолёта Як-18;

- дипломная работа Юрия Алексеевича – парковая решётка из металла, изготовленная им вместе с товарищами по Саратовскому индустриальному техникуму;

- судейский свисток и фотография Гагарина – капитана сборной команды Саратовского индустриального техникума по баскетболу;

- грамоты, одежда, инструменты, фотографии и другие уникальные вещи.

3. Реконструкция землянки в деревне Клушино, в которой семья Гагариных прожила всё время оккупации. Война началась, когда 7-летний Юра пошёл в первый класс. Оккупанты выгнали семью Гагариных из дома, после чего отец за одну ночь вырыл землянку.

4. Артефакты, посвящённые подготовке к первому полёту в космос. Среди них – книга «Ракетный полёт в стратосфере» Сергея Павловича Королёва, изданная в 1934 году – в год рождения будущего космонавта.

КАК ПОПАСТЬ НА ВЫСТАВКУ

Проезд: ст. м. «ВДНХ», проспект Мира, вл. 111, Музей космонавтики.

Время работы: юбилейная экспозиция «Первый» продлится до 12 сентября 2021 года. Музей открыт для посетителей - с 10.00 до 19.00 (вт., ср., пт., вс.), с 10.00 до 21.00 (чт., сб.).

ЦЕНА БИЛЕТА

Для обычных посетителей - 300 руб., пенсионеры и инвалиды 3 группы - 150 руб., многодетные семьи - 100 руб. Ветераны, дети-сироты, ученики столичных школ с картой «Москвенок» и др. - бесплатно (посмотреть полный список льготников и оформить билет можно на сайте музея). Экскурсия для группы до 20 человек – 4 500 руб.

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