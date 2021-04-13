Москвичи стали покупать у города вдвое больше машино-мест

Город регулярно выставляет на продажу машино-места в различных округах столицы Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала этого года жители Москвы через различные формы торгов купили напрямую у города 327 машино-мест. То есть в 2,4 раза больше, чем за те же месяцы прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Всего в этом году в торгах на приобретение машино-мест напрямую у города приняли участие почти 2,4 тысячи человек, а конкуренция составила свыше семи человек на лот, - рассказал заместитель мэра. - Больше всего объектов куплено на юго-западе – 296 машино-мест. Наибольшей популярностью традиционно пользовалась продажа без объявления цены, где участники сами назначают стоимость объектов. В этом году было реализовано 292 таких машино-места, а средняя стоимость квадратного метра составила около 21 тысячи рублей».

По его словам, через публичное предложение – с понижением цены до 50% – на торгах было продано 27 объектов, а через обычные аукционы - восемь машино-мест. Цена за квадратный метр по итогам торгов через публичное предложение составила 39,6 тысячи рублей и 46 тысяч рублей – на аукционах. Площадь объектов составила от 9,2 до 33 квадратных метров.

«В этом году машино-места – популярные лоты на торгах, - сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. - Сейчас город выставил на торги более 300 объектов в пяти округах. Уже идёт заявочная кампания, проведение торгов запланировано в апреле-мае».

Торги проходят в электронной форме. В них могут участвовать любые физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели за некоторым исключением.

Город регулярно выставляет на продажу машино-места в различных округах столицы. Они находятся в многоуровневых и подземных паркингах, как в отдельно стоящих зданиях, так и в многоквартирных домах. Характеристики объектов и лотовая документация публикуются на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Для жителей», а также на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.