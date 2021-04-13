Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Коронавирус Covid-1913 апреля 2021 17:00

В Москве начали вакцинацию от коронавируса на дому

В первую очередь прививку получат москвичи, которые состоят на надомном обслуживании
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
КомментироватьОставить комментарий
Для вакцинации на дому уже сформировали 66 медицинских бригад.

Для вакцинации на дому уже сформировали 66 медицинских бригад.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице расширяют возможности для вакцинации от COVID-2019. С 13 апреля москвичи смогут сделать прививку на дому.

- С сегодняшнего дня экспериментально начинаем вакцинацию жителей на дому, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В первую очередь прививку на дому смогут сделать москвичи, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Таких жителей в Москве около 120 тысяч. Все они являются подопечными соцработников. Подавать заявку на вакцинацию не нужно будет, москвичам достаточно изъявить желание и сообщить об этом соцработникам, которые с марта стали обходить по квартирам. После этого данные будут переданы выездным бригадам, которые приедут по указанному адресу и сделают прививку.

Для вакцинации на дому уже сформировали 66 медицинских бригад из медиков, которые работают в поликлиниках Департамента здравоохранения Москвы. У каждой бригады будут средства защиты, термоконтейнер для перевозки вакцины, так как температура не должна превышать -18 градусов.

- Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты населения, - сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Напомним, что вакцинация проходит в 100 кабинетах, расположенных в поликлиниках Москвы, а также прививку можно сделать в мобильных пунктах вакцинации – в торговом центре ГУМ, «Европейский», «Щелковский», в фудмолле «Депо» и во всех флагманских центрах «Мои документы».

КАРТИНА ДНЯРаспространение коронавируса в мире