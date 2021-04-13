Парень утонул в пруду, спасая щенка на Северо-Востоке Москвы

Молодой человек бросился спасать щенка, тонувшего в ледяной воде. Фото: instagram.com/sviblovo_babka_online

ЧП в парке «Торфянка» вечером 13 апреля. Прогулочная зона находится в Лосиноостровском районе неподалеку от метро «Бабушкинская». Парк назван в имени пруда в центре. На глазах отдыхающих в водоеме утонул молодой парень.

— На лед выбежал щенок. Кажется, это бездомная собака. Пруд покрыт льдом, но не плотным слоем, а пористым: плюсовые температуры же давно стоят. Парень молодой, кажется, старшеклассник. Он скинул одежду на берегу и бросился за собакой, которая барахталась в воде. Добежал до середины пруда и под ним затрещал лед, — сообщили kp.ru очевидцы инцидента.

По словам свидетелей, молодой человек около десяти минут провел в центре пруда. Он то уходил под воду, то выкарабкивался на поверхность.

— Кругом одни старики были, да мамы с колясками — помогать никто не кинулся. Позвонили в службу спасения. Приехали пожарные. Переоделись в резиновые костюмы и полезли втроем его вытаскивать. Сами чуть не утонули! Один спасатель на берег вылез и тяжело дышал. Говорит, вода ледяная, плыть невозможно и тяжело из-за льда, — добавил собеседник «Комсомольской правды».

Щенок и его спаситель утонули на глазах толпы. Глубина пруда Торфянка около 2,5 метров. В теплый сезон купание там запрещено.

— На месте работает водолазный отряд. Сотрудники извлекают тело, — подтвердили факт происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.