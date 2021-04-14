«Я крутой, мне даже стрелять можно»: Скандальный мажор на вечеринке отстрелил 25-летней москвичке ухо

Александр Шарыго в телешоу "Первого канала", 2018 г. Фото: YouTube

Скандальный мажор Александр Шарыго, похоже, вляпался в новую историю…

В московскую полицию пришла телефонограмма. Из больницы. В поликлинику №220 пришла девушка. Пожаловалась на проблему с ухом. Специалист глянул и ахнул: травматический разрыв барабанной перепонки, ожог ушной раковины.

«Это знакомый из пистолета выстрелил», - объяснила медикам девушка.

Из поликлиники пострадавшую оперативно госпитализировали в больницу имени Боткина. Туда на беседу с ней и приехали полицейские.

25-летняя Виктория Ж. рассказала. Мол, отдыхали с подружкой в одном баре. Познакомились с парнем. Парня звали Александр Шарыго.

- Со слов девушки, молодой человек предложил продолжить вечеринку у него дома. Девушки согласились. Так компания перебралась в большую квартиру Шарыго в элитной 24-этажке в центре Москвы, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

Веселились. Выпивали. Но в какой-то момент хозяин квартиры (уже довольно пьяный) внезапно достал пистолет. Девушка считает, что пистолет был не боевым, травматическим.

- Пострадавшая заявила, что мужчина стал размахивать оружием и сказал своим гостям: «Я крутой парень, мне все можно, даже стрелять». Пугая Викторию, он несколько раз подносил пистолет к ее голове. И вдруг действительно выстрелил - пуля прошла около левого уха девушки.

Виктория сообщила полицейским, что после этого громкого хлопка она оглохла, а из уха потекла кровь. После этого они с подружкой поспешили уехать. А утром сестра повела девушку в больницу.

По данным «КП», московская полиция проводит проверку. Первая поездка к дому, где была стрельба, успехов не принесла - людям в форме попросту не открыли дверь в квартиру.

Александр Шарыго - сын крупного бизнесмена, живущего в Монако, владельца нескольких транспортных компаний. Сейчас Шарыго-младшему 26 лет. А в 2016-м он становился фигурантом уголовного дела после заявления другой молодой особы.

Некая Анна Лисовская, которую позже называли эскортницей, сообщила в полицию о том, что Александр избил ее и пытался изнасиловать. А так все хорошо начиналось… Крутили роман около года, вместе ездили на курорты (в соцсетях обоих были фотки из этих поездок), а потом молодой человек позвал Анну на романтический ужин в своей квартире. Там, видимо, перебрал… Спустя несколько дней Шарыго арестовали, и он провел в СИЗО двенадцать месяцев. Но затем был отпущен, а в тюрьму на 3,5 года отправилась сама Анна Лисовская. За распространение порнографических изображений среди несовершеннолетних. По версии следствия, с телефона Лисовской 12-летней сестре Александра Шарыго пришла фотография обнаженной Анны. Сама девушка заявляла, что ее мобильник был похищен.

Анна Лисовская сообщила в полицию о том, что Александр Шарыго избил ее и пытался изнасиловать. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Правда, на тот момент Александр Шарыго и сам уже сидел в тюрьме. В Беларуси. В 2019 году парень на своей машине пересек польско-белорусскую границу и таможенники нашли в салоне наркотики. Шарыго получил 3 года колонии. Несколько месяцев назад он условно-досрочно освободился.

Видимо, продолжение следует…