Евразийская экономическая комиссия предложила уравнять такси в пяти странах Фото: Shutterstock

13 апреля в Москве собирался блок антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Орган начал обсуждать единые правила для работы такси. Мы поговорили с экспертом, почему это решение выглядит странно.

Евразийская экономическая комиссия планирует изучить, как складываются отношения на рынке такси и каким образом происходит ценообразование. По мнению представителей ЕЭК, стоимость поездки на такси формируют не водитель и пассажир, а агрегаторы. Комиссии непонятны алгоритмы, по которым складывается цена поездки на такси.

Во время брифинга директор департамента антимонопольного регулирования Алексей Сушкевич сообщил, что речь может идти о координации цен на рынке перевозок, задании единой цены. Возможная манипуляция ценами противоречит принципам свободного рынка.

Если комиссия придет к выводу, что агрегаторы на территории ЕЭК действительно работают нечестно, это может закончится для бизнеса штрафом в 15% от выручки на рынке, где было совершено нарушение. Расследование должно завершится в начале августа.

Почему вопросом не занимается антимонопольная служба

В России уже были подобные жалобы в ФАС на агрегаторы и таксистов. Однако служба ранее заявляла, что рынок такси в России – конкурентен и не нуждается в ценовом регулировании. На заседании ЕЭК 13 апреля присутствовал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он поделился своим объяснением:

— Тогу антимонопольного органа теперь решил примерить ЕЭК. По идее они должны расследовать случаи, которые затрагивают все рынки. То есть если какой-то агрегатор одновременно представлен в России, Казахстане и т.д. Проблема в том, что комиссия не понимает, как устроен рынок. Не понимает, что единого рынка такси не существует. Все страны живут по своим правилам, и вопрос должны рассматривать суверенные антимонопольные органы.

Итогом заседания комиссии было решение: проводить расследование. По словам Антона Шапарина, не до конца понятно, какого именно.

— Есть проблема: наша ФАС четко разделяет рынок агрегаторов и рынок перевозок. Первый — это про телекоммуникационные услуги, второй к нему не относится. Но в ЕЭК, видимо, не видят разницы, — продолжает вице-президент Национального автомобильного союза. — На заседании они дали понять, что хотят разобраться, как устроен рынок, какие взаимоотношения на нем существуют, как происходит ценообразование. Это прямая декларация того, что пока комиссия не понимает, о чем идет речь.

Рассматривать рынок такси как единый для пяти стран — ошибка

Рынок такси в ЕЭК считают трансграничным. То есть таким, который работает сразу в пяти странах. Логика такого подхода базируется на том, что, например, «Максим» работает в Казахстане и России, Яндекс есть в Армении и других странах.

— Однако это все же притянуто: невозможно из Москвы уехать на такси в Минск, а по дороге заехать в Нур-Султан. Даже на территории России в каждом регионе своя ситуация, свои игроки. Где-то работает «Везет», но не работает «Ситимобил» и наоборот. Поэтому имеет смысл рассматривать рынок не масштабно на пять стран, а в каждом из регионов этой страны. Но для этого уже итак есть компетентные органы вроде той же антимонопольной службы, — говорит Антон Шапарин.

Также в ЕЭК не в курсе, как формируется цена на поездки. Хотя по мнению эксперта, алгоритм не несет себе ничего таинственного.

— Это же эластичная модель спроса, которую экономисты сформировали в XIX веке. В комиссии говорят, что видят координацию цен разных игроков. Это странное утверждение. Хотя бы потому, что все агрегаторы при определении цен исходят из одних и тех же вводных. Знают уровень заработка людей, понимают, какую долю рынка хотят занять и знают себестоимость километра пробега в такси. Поэтому и тариф у всех формируется по похожей формуле. Мы же не удивляемся, что на один и тот же товар в разных магазинах схожая цена.

Почему зацепились за работу такси и агрегаторов

Еще один участник заседание 13 апреля, с которым удалось побеседовать «КП», попросил не указывать его имени. Собеседника возмутил подход к расследованию: при обсуждении агрегаторов не было ни одного агрегатора. Вместо них выслушали мелких участников сферы и «политизированных экспертов».

На вопрос, почему представителей агрегаторов не было на заседании, который был задан во время видеомоста информационного агентства Sputnik по итогам совещания организаторы ответили, что они «специально не позвали агрегаторов», потому что «хотели модерировать дискуссию».

— Например, из Беларуси выступал индивидуальный предприниматель. Явно человек знает про весь рынок перевозок, — иронично замечает собеседник. — Из Киргизии и России были таксисты. То есть очень странный набор.

СПРАВКА «КП»

Что такое ЕЭК и какие у нее полномочия

Это регулирующий орган Евразийского экономического союза. В нем пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия. У ЕЭК статус наднационального органа управления. То есть его решения обязательны для исполнения на территории стран-участниц.

Ведомство занимается таможенными пошлинами, вопросами внешней и взаимной торговли, финансовыми рынкам, миграцией, перевозками и прочими сферами жизни всех стран, которые связаны с экономикой. В штат набирают представителей всех стран-участниц и распределяют между ними должности руководителей, заместителей и штатных единиц.