Погода в Москве 16 – 21 апреля 2021: Первые грозы и новые ночные заморозки

После рекордной для апреля жары в Подмосковье возросла опасность лесных пожаров. Синоптики дали прогноз погоды в Москве и по области на 16-21 апреля 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два дня подряд апрельская теплынь в Москве била температурные рекорды. Теперь максимум для 13 апреля за всю историю метеонаблюдений +22,3 градуса, для 14 апреля +22,1 градуса. Такая погода обычно бывает у нас в июне!

В конце недели, в пятницу и выходные, уже без рекордов, но все равно тепло – погода будет соответствовать климатическим нормам начала мая. Так что весна 2021 года опережает календарь как минимум на две недели.

В пятницу Гидрометцентр России обещает +16...+18 градусов, пройдут небольшие дожди. И наверняка прогремят первые весенние грозы! К Московской области подойдет южный циклон, образуются мощные кучевые облака, их высота будет достигать 7 – 8 километров. Грозы, по расчетам синоптиков центра “Фобос”, вероятнее всего с 12 до 15 часов на юго-западе, западе и северо-западе столицы, а также в Подольске, Одинцове, Звенигороде, Наро-Фоминске, Красногорске и Химках.

В субботу, 17 апреля, +17...+19 градусов. В столице сухо, в некоторых районах Подмосковья возможны небольшие дожди.

В воскресенье, 18 апреля, переменная облачность, без осадков. И немного прохладнее, +15...+17 градусов.

В общем, в выходные погода будет прекрасной для отдыха на природе, прогулок в парках, поездок в лес или на дачу. В Московском метеобюро очень просят всех, кто отправится на природу, быть осторожными с огнем. Из-за сухой погоды в лесах Подмосковья возросла пожароопасность. Уже неделю, с 9 апреля, дождей нет вообще, влажность воздуха низкая, всего 30 – 40%. В прошлые выходные уже зафиксированы первые очаги лесных пожаров, причиной их стали неосторожное обращение с огнем и сжигание сухой травы.

В начале следующей недели похолодает, предупреждают в Гидрометцентре России. В ночь на понедельник воздух остынет до +1 градуса, днем +10...+15, при этом солнечно и сухо.

В ночь на вторник, 20 апреля, возможны заморозки до -1 градуса. Днем +9...+14, местами пройдут небольшие дожди.

В среду, 21 апреля, под утро 0...+5, днем +9...+14, пасмурно, но без дождей.