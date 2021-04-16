До конца 2023 года в Новой Москве построят семь станций метро

К 2023 году должны быть готовы станции «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская», «Коммунарка», «Новомосковская», «Пыхтино» и «Внуково». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пресс-конференции в Информационном центре правительства столицы руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал о ближайших градостроительных планах.

«Новая Москва стала самым крупным проектом комплексного развития в Европе, - заявил Владимир Жидкин. - Создание комфортной среды, полицентрическая модель, рабочие места, жилые комплексы, транспортная и инженерная инфраструктура, сохранение экологического каркаса - по этим принципам развиваются присоединенные территории. Мы создаем город, в котором качественно меняется абсолютно все - дороги, жилье, социалка, производство».

По его словам, пандемия не повлияла на стройки, наоборот, их рост продолжается. Но с прошлого года главной проблемой пока остается нехватка рабочих рук. Столичные власти сейчас решают, как с ней справиться. А вот в чем нет недостатка, так это в инвестициях. Частные вложения в строительство в Новой Москве перевалили за 2 триллиона рублей. На один бюджетный рубль, потраченный на развитие присоединенных территорий, приходится 5 внебюджетных рублей.

ОТ МКАД ДО АПРЕЛЕВКИ ПРОЛОЖАТ НОВЫЕ ПУТИ

Тем, кто ищет комфортное жилье, Новая Москва по-прежнему интересна.

Многих привлекают цены. Квадратный метр в среднем обходится покупателям в сумму порядка 135 тысяч рублей. При этом можно выбирать жилье на любой вкус - от индивидуальных домов до квартир всех классов в многоэтажных комплексах. Одновременно для жителей создаются дополнительные рабочие места, например, в строящихся бизнес-центре в Прокшино, деловом квартале «Комсити». Кроме того, 2500 сотрудников потребуется новому заводу крупномодульного домостроения.

«Бурный рост новых территорий требует не менее активного развития транспортной инфраструктуры, в частности метро, - отметил Жидкин. - Только до конца 2023 года здесь планируется открыть семь станций подземки на разных линиях».

К этому времени должны быть готовы станции «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская», «Коммунарка», «Новомосковская», «Пыхтино» и «Внуково». А к 2035 году в Новой Москве запустят 72 километра линий подземки и более 20 станций. Вдобавок продолжается развитие Московских центральных диаметров. К станции Остафьево подводят дорогу из Троицка. На будущем маршруте МЦД-4 появятся новые пути от МКАД до Апрелевки.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ШКОЛ И ПАРКОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

К 1 сентября в этом году в Новой Москве откроются 22 детсада и школы. «Такого объема раньше не было, важная и нужная задача для нас», - сказал Владимир Жидкин. По его словам, все социальные проекты разрабатываются индивидуально.

Для отдыха москвичей в новых округах уже открылись комфортные парки, например, «Филатов луг», «Сосны», «Красная Пахра». Сейчас строятся еще семь парков. Всего в экологическую инфраструктуру Новой Москвы планируется инвестировать более 6 миллиардов рублей. Здесь появятся прогулочные, оздоровительные, историко-культурные, детские и спортивные парки и даже археологический, зоологический и сельскохозяйственный.