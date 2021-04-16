В Москве открылась регистрация на экскурсии по столичным предприятиям

Жители и гости столицы смогут посетить предприятия космической, машиностроительной, пищевой промышленности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 22 по 24 апреля в столице пройдут первые в этом году офлайн-экскурсии проекта «Открой#Моспром». Регистрация на участие в бесплатных мероприятиях уже открылась на сайте проекта (otkroimosprom.ru). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проект «Открой#Моспром», стартовавший два года назад, сегодня пользуется огромной популярностью, - отметил заместитель мэра. - В прошлом году более шести тысяч москвичей приняли участие в офлайн экскурсиях по 30 столичным предприятиям. В связи с ограничениями из-за пандемии мы также запустили онлайн экскурсии, к которым присоединились еще около 5 миллионов человек. В этому году с соблюдением всех эпидемиологических норм пройдут очные экскурсии по 34 производствам. Некоторые из них, например, Щербинский лифтостроительный завод принимают посетителей впервые».

Жители и гости столицы смогут посетить предприятия космической, машиностроительной, пищевой промышленности. К примеру, участникам расскажут об истории производства ракетных комплексов. Экскурсанты также узнают, как роботы ухаживают за рассадой, цветами и зеленью, а также познакомятся со всеми этапами переработки отходов и создания тормозных систем для поездов.

«В прошлом году из-за ограничений состоялось только два этапа офлайн-экскурсий, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промешенной политики Москвы Александр Прохоров. - Первый – в феврале, еще до пандемии. Второй – в сентябре, в ограниченном режиме, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Надеемся, в этом году эпидемиологическая ситуация не окажет столь значительного влияния на наши экскурсионные планы».

В программа проекта также - интеллектуальная игра «КВИЗ, ПЛИЗ!», посвященная московской промышленности. В ней могут участвовать все желающие. Состязания пройдут в офлайн-формате 25 апреля в конгресс-центре ОЭЗ «Технополис «Москва».

Заявку на участие в экскурсиях и интеллектуальных состязаниях можно оформить на сайте проекта (otkroimosprom.ru). Здесь же опубликован полный список предприятий-участников.