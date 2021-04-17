В первый день работы Мавзолея Ленина к вождю шли на поклон молодожены и несли цветы

С 17 апреля мавзолей на Красной площади вновь доступен для посещения Фото: Андрей АБРАМОВ

Субботним утром 17 апреля вновь открыли доступ в Мавзолей Ленина. Еще до начала работы на тротуаре у Никольской башни собрался народ. Единовременно в очереди топтались около 300 человек. Сотрудники ФСО быстро осматривали туристов и пропускали к Некрополю у Кремлевской стены. Как и в прежние годы народ шел без остановки.

В очереди единовременно стоят около 300 человек, но народ пропускают быстро Фото: Андрей АБРАМОВ

С начала пандемии мавзолей закрывали два раза. Первый — весной 2020-го, в разгар первой волны ковида. В официальном сообщении Федеральной службы охраны значилось: «Проводятся профилактические работы». Это обычная практика: раз в два года культовое сооружение закрывают, чтобы перебальзамировать тело вождя мирового пролетариата и осмотреть конструкцию. Но 2020-й не был профилактическим годом, поэтому все итак поняли, что все из-за «короны».

Чаще всего туристы спрашивают, сколько стоит билет к усыпальнице человека, который ратовал за упразднение денежных отношений Фото: Андрей АБРАМОВ

Летом заболеваемость пошла на спад, мавзолей снова открыли. Но уже в ноябре доступ вновь запретили. На этот раз причиной стала эпидемиологическая обстановка. Сколько черных шуток после этого гуляло в сети: мол, боятся, что дедушка подхватит вирус.

СКОЛЬКО СТОИТ БИЛЕТ

— Он такой же, как в 1984 году, когда наш класс на экскурсию водили! — восхищенно рассказывала спутнику модная тетенька.

Перед входом в мавзолей туристам напоминают, что нужно снять головной убор и соблюдать тишину Фото: Андрей АБРАМОВ

Очередь, хоть и внушительная, но двигается быстро. Стоять нужно около 15 минут. Самый популярный вопрос в очереди:

— Сколько стоит билет?

— Наверное, рублей 700… — неправильно подсказал краснолицый мужик в спортивных штанах другим туристам.

— Дорого, не будем стоять! За 300 рублей еще бы пошли…

На самом деле вход бесплатный.

Чтобы попасть к Кремлевской стене, нужно пройти осмотр сотрудниками ФСО Фото: Андрей АБРАМОВ

Хоть Некрополь и на открытом воздухе, к Кремлевской стене пускают только в масках. Просят выложить все металлические предметы из карманов, показать сумку — и приглашают проходить. Сотрудники гипервежливые. Наверное, соскучились по туристам.

По дороге к мавзолею встретил молодоженов. Жених по-пионерски приобнял возлюбленную с букетом ромашек на фоне фасада с надписью «ЛЕНИН». Сделали фото на память и пошли на поклон к революционеру.

— Да мы не коммунисты, просто у нас свадебное свидание с осмотром центра Москвы, — объяснили визит влюбленные.

«ЗЛОВЕЩИЙ САРКОФАГ»

Следом за ними шла женщина с букетом белых гвоздик. Возложить цветы у саркофага не разрешили. Тогда визитерша просто оставила их у братской могилы.

При спуске в мавзолей полицейские просят снимать головные уборы. И напоминают, что внутри не фотографировать, соблюдать тишину. Но большинство относятся к усыпальнице, как к бесплатному аттракциону в центре Москвы — такое определение часто встречается в отзывах на туристических порталов.

На могиле Иосифа Сталина больше всего живых цветов. У соседей по некрополю — искусственные Фото: Андрей АБРАМОВ

В вождя тычут пальцем, заводят извечный спор — это человек или кукла, дают оскорбительные прозвища и пытаются заснять сториз в инстаграм.

— Вау, какой зловещий свет! И саркофаг как в фильме ужасов, — одна из самых приличных реплик, услышанных за пару минут внутри мавзолея.

Наверное, тело Владимира Ильича и стоит убрать с Красной площади. Но не потому, что «хватит глазеть на труп», как говорил уважаемый Рамзан Ахматович. И не от того, что это «Средневековье, в которое мы проваливаемся» — слова Ксении Собчак. А потому, что своим поведением гости мавзолея давно опошлили идею тех, кто положил вождя в сердце большой страны.

КОНКРЕТНО

Режим работы

Вторник, среда, четверг, суббота с 10:00 до 13:00.

Понедельник, пятница, воскресенье — выходные.

КСТАТИ

Мавзолей закрыли не впервые

После кончины Владимира Ленина была построена временная усыпальница из дерева — чтобы любой советский гражданин мог проститься с вождем. Ее то закрывали, то открывали, потому что конструкция не вмещала желающих, а создатели пытались найти способ повысить проходимость. При этом был риск, что повышение температуры в зале ввиду наплыва скорбящих, вредит телу.

С началом Великой Отечественной войны мавзолей вновь закрыли, а тело Ленина перевезли в Тюмень. Его сохраняли в местной сельхозакадемии. Говорят, что силы Третьего Рейха очень хотели взорвать мавзолей, а его «хозяина» не то уничтожить, не то выставить в музее нацистской славы.

Некоторые хотели положить букет к саркофагу Ленина, но делать этого нельзя Фото: Андрей АБРАМОВ

Мавзолей возведен на месте Алевизова рва, который отделял стены Кремля от площади. Его засыпали еще в XIX веке, но тогда и подумать не могли, что здесь будет что-то построено. Неудивительно, что к 2012 году фундамент начало вести и конструкция слегка наклонилась. Около года велись реставрационные работы и в мавзолей никого не пускали.

Также доступ к телу Ленина закрывали после неоднократных актов вандализма в советские годы. В саркофаге метали камни и молотки, а также несколько раз пытались взорвать.