Ночь в московском метро: как попасть на станцию-призрак «Первомайская»

Ночные экскурсии вновь возобновились после ограничений, связанных с коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погулять по тоннелям метро, увидеть закрытые станции, узнать тайны строительства – мечта многих москвичей. Для этого необязательно устраиваться на работу в Московский метрополитен, можно оплатить легальную экскурсию и погулять по станциям, когда двери для пассажиров уже закрыты. Ночные экскурсии вновь возобновились после ограничений, связанных с коронавирусом.

Депо работает с 1950 года, само здание выполнено в романском стиле и уже стало объектом культурного наследия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спецучасток, которого нет на карте

Первое, о чем нужно подумать, отправляясь на ночную экскурсию в метро, как добраться домой в 2 часа ночи. Именно в такое время закончится увлекательное путешествие, берущее свое начало в 23.00 в электродепо «Измайлово». Группа небольшая, человек 20.

- Это вам не театр, и не музей, поэтому знакомимся с техникой безопасности, за красные и желтые линии не заходить, оборудование не трогать – оно может быть под напряжением, - говорит экскурсовод Александр.

Депо работает с 1950 года, само здание выполнено в романовском стиле и уже стало объектом культурного наследия. Обслуживает Арбатско-Покровскую, Филевскую, Солнцевскую и Большую кольцевую линии метро.

В депо находится самый необычный поезд – он составлен из вагонов типа «А», «Г», «Д», «Е». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В депо находится самый необычный поезд – он составлен из вагонов типа «А», «Г», «Д», «Е». Таким образом можно увидеть, как модернизировались составы. Рядом расположен желто-зеленый поезд с надписью «Парк культуры».

- На нем мы с вами отправимся со станции «Измайловская» до «Киевской» Филевской линии, - говорит экскурсовод.

- А как это возможно? Ехать по Арбатско-Покровской линии, а оказаться на Филевской, - обратил внимание участник экскурсии.

- Мы поедем по спецучастку, которого нет на карте метро. Последний пассажирский поезд прошел по нему в 1953 году, позже один тоннель разобрали, так как велось строительство торгового центра «Охотный ряд», а второй тоннель остался.

В депо работа не останавливается даже ночью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Закрытая «Первомайская» - вход разрешен

В депо работа не останавливается даже ночью. Отработавшие смену вагоны приезжают сюда купаться – их отмывают 4-метровыми щетками. Без работы временно остался снегоочиститель – просто уже пришла весна, а еще месяц назад нужно было выезжать на открытые участки метро и убирать снег с рельсов.

Станция-призрак "Первомайская" Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А почему станции «Первомайская» и «Щелковская» называют «сороконожками»?

- Такой тип станций, когда потолок станции поддерживают два ряда колонн по 38 штук в каждом. И если эти станции имеют более лаконичный стиль, то позже на Арбатско-Покровской линии стали снова строить более помпезные станции – «Парк Победы» и в парижском стиле «Славянский бульвар», - говорит экскурсовод Александр.

Форма для женщин – это юбка по военному образцу и однобортный китель. А у мужчин китель двубортный и украшения на воротнике. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самое главное сокровище депо – закрытая станция-призрак «Первомайская». Для тех, кто не в курсе истории, после строительства электродепо «Измайлово» появилась возможность продлить линию на восток. Самым простым решением было – построить в 1954 году новую станцию «Измайловская» (ныне «Партизанская»), а 1961 году «Первомайскую» закрыли – платформу разобрали, и станция вошла в состав электродепо. Сейчас здесь еще можно увидеть детали пышного убранства – лепнину и звезды на стенах.

Самое главное сокровище депо – закрытая станция-призрак «Первомайская». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проходим в актовый зал депо – здесь советский дух, сцена с аркой, красные кресла. Вышли сотрудники метро в форме 1935 года. Особый шик – пуговицы, на которых изображены поезда.

- Форма для женщин – это юбка по военному образцу и однобортный китель. А у мужчин китель двубортный и украшения на воротнике. Мы будем ваши проводниками сегодня, когда поедем на ретро-поезде, - рассказала Наталья, сотрудница метро.

Особый шик – пуговицы, на которых изображены поезда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночные фотосессии и 80 км в час

Попасть в кабину машиниста во время ночной экскурсии легко, но невозможно в рабочее время. Рассматриваем пульт управления, видим спидометр.

- Гаишников нет в метро, поэтому максимально можно ехать 80 км в час, но система всегда покажет, что нужно сбавить обороты, если поезд приближается к составу, который идет впереди. Музыку слушать машинистам нельзя. Пообедать и сходить в туалет можно во время перерыва, - рассказывает экскурсовод Александр.

Рассматриваем пульт управления, видим спидометр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И вот оно – самое интересное. Час ночи, нас приглашают в ретро-поезд с круглыми фарами, кожаными диванами и белыми стеклянными светильниками в салоне. А ведь именно такими были первые составы метро в 1935 году.

- Столичное метро могло появиться и раньше – еще до Революции говорили о строительстве. Тогда уже открылось метро в Лондоне, Париже. Но пришлось отложить стройку до 1930 годов, критичным моментом стали трамвайные пробки, которые не позволяли быстро передвигаться по большому городу, - рассказывает Андрей Клюев, экскурсовод Музея Московского метро.

На нашем маршруте несколько остановок. На нынешней станции «Партизанская» участник экскурсии узнали, что это могла быть станция «Стадион имени Сталина». Отсюда москвичи должны были выходить к 150-тысячному стадиону, который больше, чем в Рио-де-Жанейро.

Час ночи, нас приглашают в ретро-поезд с круглыми фарами, кожаными диванами и белыми стеклянными светильниками в салоне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Для этого станция была сделана трехпутной, чтобы разгружать по два состава перед спортивными мероприятиями и отпускать по два состава после них. Украсить ее тоже планировали в спортивной тематике, - рассказывает Андрей Клюев.

И если истории о метро можно найти в интернете, то увидеть безлюдное метро – только ночью. Хотя не всегда. На станции «Электрозаводская» мы встретили еще одну группу с экскурсией, а также ребят в военной форме и девушек в ситцевых платьях.

На станции «Электрозаводская» мы встретили еще одну группу с экскурсией, а также ребят в военной форме и девушек в ситцевых платьях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Очередная реконструкция, - объясняет Андрей Клюев. - В метро часто снимают фильмы, клипы, фотосессии. Ночью, потому что во время работы метро это сделать нереально.

Еще один сюрприз от машиниста – остановка на метромосту, чтобы полюбоваться вечерней Москвой из ретро-поезда. На станции «Киевская» приходится прощаться и выходить через служебные двери. Но утром смотришь фотографии в смартфоне, и понимаешь – все это приключение было, а не приснилось.

Андрей Клюев, экскурсовод Музея Московского метро. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Важно

Ограничение по возрасту: строго 12+. Экскурсанты до 18 лет допускаются только в сопровождении взрослых. При покупке билета необходимо предоставить ФИО и данные паспорта РФ или данные свидетельства о рождении РФ всех участников экскурсии.

Где: сбор на станции метро «Измайловская» (последний вагон из центра).

Когда: смотрите расписание на сайте https://mosmuseum.ru.

Стоимость: 4000 рублей.