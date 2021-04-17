У американского врача украли аппарат УЗИ за миллион рублей в московском метро

Врач Александр Бекетов (справа) и актер Владимир Пермяков. Фото: Личный архив героя публикации

В ноябре 2020 года в райотдел полиции по Дорогомилово пришел Александр Бекетов. У 58-летнего мужчины похитили дорогую аппаратуру — прибор GE Logiq E. Он выглядит как громоздкий ноутбук весом около 6 кг. Используется врачами как портативный УЗИ. Цена такого нового устройства свыше 1 млн рублей.

В конце 90-х Бекетов эмигрировал в США. В Калифорнии выучился на специалиста ультразвуковой диагностики и работал в Америке. В 2017 году мужчину разбил инсульт. После этого он вернулся в Россию, получил инвалидность и сейчас проходит реабилитацию.

— Я ходил в клинику у метро «Динамо». Там познакомился с массажистом — молодым чеченцем. Он проводил мне массаж. В один из визитов в клинику, я брал с собой УЗИ. До метро шли с этим массажистом. На станции он выхватил у меня аппарат из рук и сбежал. После этого его никто не видел. Я написал заявление в полицию, назвал полные данные этого парня. Но сотрудники МВД не ищут его уже несколько месяцев, — рассказал Александр Бекетов корреспонденту kp.ru.

Аппарат GE Logiq E, который похитили у Александра Фото: Личный архив героя публикации

По заявлению врача было возбуждено уголовного дело о краже в крупном размере. Но дело быстро закрыли, так и не начав расследование. Почему так поступили — для Бекетова остается загадкой. Он пожаловался в прокуратуру и ревизоры велели полицейским вновь открыть расследование. Копии документов об этом есть в распоряжении редакции.

— Дело прекратили, потому что не удалось установить обвиняемого. Когда его снова открыли, добавили формулировку «против неустановленное лицо». В чем проблема проверить мои показания и вызвать этого массажиста на допрос? Почему не посмотреть по камерам в метро? Когда я прихожу в полиции, мне сыплют отговорки: следователя нет, никакого нет, уходите, — недоумевает Александр Бекетов.

«Комсомольская правда» направила запросы в ГУ МВД России по Москве с просьбой прокомментировать ход расследования уголовного дела. Следим за развитием событий.